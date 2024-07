Egitto sotto shock, morto a 31 anni Ahmed Refaat: calciatore del Modern e della nazionale

Ahmed Refaat, calciatore del Modern e della nazionale egiziana, è morto in ospedale all’età di 31 anni. Nei mesi scorsi ha avuto un infarto in campo.

Un risveglio shock per l’Egitto e per tutto il mondo del calcio. Ahmed Refaat, giocatore del Modern Sport Future FC e della nazionale egiziana, è morto questa mattina all’età di 31 anni.

A darne la notizia è stato direttamente il club, con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Come confermato dal capo dell'equipe medica che lo aveva in cura, il cuore del ragazzo ha smesso improvvisamente di battere nelle prime ore di oggi.

Lo scorso marzo Ahmed Refaat ha avuto un arresto cardiaco in campo durante il match contro l'Al-Ittihad di Alessandria ed è rimasto in coma per 9 giorni.

Poi le cure e un lento processo di ripresa che sembrava proseguire per il verso giusto, nonostante l’addio certo al calcio giocato. Invece nelle scorse ore è arrivata la triste notizie che lascia nello sgomento l’Egitto e tutto il mondo del calcio.