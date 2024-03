Egitto-Croazia dove vederla: Sky, FIFA+, Youtube o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Croazia fa visita all'Egitto per l'amichevole a tre mesi dall'Europeo tedesco: tutte le info sulla trasmissione in diretta tv e streaming.

Amichevole a tre mesi dagli Europei per la Croazia, di scena in Egitto per un match di buon livello. Reduce dal pareggio contro la Tunisia, la squadra guidata da Dalic, decisa a dire la sua ancora una volta nei massimi tornei, sfida Salah e compagni come ultimo impegno di marzo.

L'Egitto, deludente nell'ultima Coppa d'Africa, è reduce dal successo contro la Nuova Zelanda, mentre la Croazia ha vinto ai rigori l'amichevole disputata contro la Tunisia. La squadra di Dalic è stata inserita nel gruppo dell'Italia al prossimo Europeo. Insieme agli azzurri anche Albania e Spagna.

In questa pagina le info su Egitto-Croazia: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.