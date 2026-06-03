Ederson, uno dei rari acquisti sensati del Manchester United: può essere il sostituto ideale di Casemiro

Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, bonus inclusi, se ceduto allo United dopo quattro stagioni eccellenti, culminate con la vittoria storica in Europa League. Sostituirlo sarà difficile, ma l’Atalanta è maestra nel lanciare talenti e cederli al miglior offerente dopo poche stagioni. L’Atletico Madrid lo voleva, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha pagato per un giocatore con un anno di contratto. Reclutamento eccellente. Voto: A

Per lo United: acquisto sensato per un club spesso imprevedibile sul mercato. Con Casemiro partito, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un profilo simile: un altro brasiliano bravo nel recupero palla e nella costruzione del gioco. Il valore di Ederson è leggermente calato nell'ultimo anno, tanto che non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però legato alla guida di Gian Piero Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League 2024. All'epoca era accostato a Liverpool e Manchester City: se ritrova quella forma, può formare una coppia di centrocampo solida con Kobbie Mainoo. Non sarà il miglior Casemiro, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato adatto alle sue caratteristiche: forte in interdizione, bravo nel palleggio e pericoloso in area. Certo, qualcuno potrebbe preferire l’Atletico di Simeone, ma Michael Carrick, già grande centrocampista, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per affermarsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

Mark Doyle