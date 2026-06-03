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Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

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Ederson, uno dei rari acquisti sensati del Manchester United: può essere il sostituto ideale di Casemiro

Opinion
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GOAL valuta le principali operazioni di mercato della sessione estiva 2026: Ederson al Manchester United è un acquisto sensato.

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Per molti appassionati di calcio, l'estate è il momento più atteso, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione porta il calciomercato. Il mercato 2026 promette già colpi di scena: molti big firmeranno contratti milionari prima della chiusura, il 1° settembre.

Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero potuto fare di meglio.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande affare, prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta la finestra estiva valuteremo ogni accordo, così saprete sempre vincitori e vinti del mercato.

Guarda le nostre valutazioni qui sotto e dicci cosa ne pensi nei commenti.

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 35 milioni di sterline.

    Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, bonus inclusi, se ceduto allo United dopo quattro stagioni eccellenti, culminate con la vittoria storica in Europa League. Sostituirlo sarà difficile, ma l’Atalanta è maestra nel lanciare talenti e cederli al miglior offerente dopo poche stagioni. L’Atletico Madrid lo voleva, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha pagato per un giocatore con un anno di contratto. Reclutamento eccellente. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso imprevedibile sul mercato. Con Casemiro partito, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un profilo simile: un altro brasiliano bravo nel recupero palla e nella costruzione del gioco. Il valore di Ederson è leggermente calato nell'ultimo anno, tanto che non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però legato alla guida di Gian Piero Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League 2024. All'epoca era accostato a Liverpool e Manchester City: se ritrova quella forma, può formare una coppia di centrocampo solida con Kobbie Mainoo. Non sarà il miglior Casemiro, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato adatto alle sue caratteristiche: forte in interdizione, bravo nel palleggio e pericoloso in area. Certo, qualcuno potrebbe preferire l’Atletico di Simeone, ma Michael Carrick, già grande centrocampista, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per affermarsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool. Meglio sarebbe stato cederlo subito, appena chiesto il trasferimento, per evitare tensioni a Eddie Howe e alla squadra. Ora, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra notevole. L’attaccante è versatile e talentuoso, ma non ha ancora dimostrato di valere 69 milioni. Il club deve ora reinvestire con saggezza, perché dopo aver sperperato i soldi di Isak non sarà facile convincere i top player. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, hanno appena sistemato i conti e già investono 80 milioni per Gordon: un esborso che fa riflettere. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford: ecco perché Hansi Flick ha dato il via libera all’operazione. Tuttavia il Barcellona ha pagato troppo. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte la cifra, e si dice che Gordon abbia segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+

    Per Gordon: un sogno realizzato. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. In passato era stato vicino a Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco, ma in entrambi i casi l’affare non si fece. I bavaresi hanno esitato per il costo e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez, su di lui peserà l’obbligo di giustificare l’investimento. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente sorride: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle

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