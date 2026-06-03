Ederson, uno dei rari acquisti sensati del Manchester United: può essere il sostituto ideale di Casemiro

Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool. Meglio sarebbe stato cederlo subito, appena chiesto il trasferimento, per evitare tensioni a Eddie Howe e alla squadra. Ora, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra notevole. L’attaccante è versatile e talentuoso, ma non ha ancora dimostrato di valere 69 milioni. Il club deve ora reinvestire con saggezza, perché dopo aver sperperato i soldi di Isak non sarà facile convincere i top player. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-
Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, hanno appena sistemato i conti e già investono 80 milioni per Gordon: un esborso che fa riflettere. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford: ecco perché Hansi Flick ha dato il via libera all’operazione. Tuttavia il Barcellona ha pagato troppo. Un buon Mondiale potrebbe giustificare in parte la cifra, e si dice che Gordon abbia segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match di Premier ha segnato solo 12 gol, media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo: il Barça sembra aver ritrovato più soldi che buon senso. Voto: C+
Per Gordon: un sogno realizzato. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, l’attaccante ha finalmente raggiunto un grande club. In passato era stato vicino a Liverpool, squadra della sua città, e sembrava diretto al Bayern Monaco, ma in entrambi i casi l’affare non si fece. I bavaresi hanno esitato per il costo e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez, su di lui peserà l’obbligo di giustificare l’investimento. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne probabilmente sorride: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A
Mark Doyle