Una delle situazioni più intricate di questa sessione di mercato è quella che ha coinvolto il brasiliano dell'AtalantaEderson. Dopo essere saltato il trasferimento al Manchester United, il giocatore ha firmato il rinnovo del contratto con i nerazzurri, trattativa chiusa nelle scorse ore con un nuovo accordo di cinque anni con scadenza fissata per il 2031.
Ederson resta all'Atalanta dopo l'affare saltato col Manchester United: ufficiale il rinnovo, durata e ingaggio del nuovo contratto
- Getty Images
L'ANNUNCIO DELL'ATALANTA
A confermare il rinnovo una nota ufficiale dell'Atalanta: "Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC.
Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC.
Sin dalla sua prima stagione, quella 2022/23, “Édi” si è distinto come uno dei leader tecnici della squadra, diventando anche uno dei beniamini della tifoseria nerazzurra per la sua cifra tecnica e per il suo ardore agonistico.
Nel suo primo quadriennio con l’Atalanta, Éderson ha totalizzato 180 presenze in tutte le competizioni, realizzando complessivamente 16 reti e servendo 6 assist-gol.
È risultato uno dei più autorevoli protagonisti della vittoria dell’Europa League il 22 maggio 2024 e, grazie a prestazioni di altissimo livello abbinate a una straordinaria continuità di impiego negli anni, si è meritato anche la convocazione nella Nazionale brasiliana, con la quale ha disputato di recente la FIFA World Cup 2026.
La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a “Édi” le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".
- Getty Images
L'AFFARE SALTATO COL MANCHESTER UNITED
Ederson - che era al Mondiale col Brasile - aveva fatto tutto con il Manchester United pronto a versare 45 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Accordo totale anche tra club, ma l'operazione si è arenata al momento delle visite mediche: dopo aver svolto la prima parte dei test fisici negli Stati Uniti con la supervisione dello staff della nazionale, il Manchester United ha voluto approfondire le sue condizioni con una nuova parte di visite svolte in Inghilterra dopo l'eliminazione della nazionale di Ancelotti e dopo quelle, a sorpresa, i Red Devils hanno deciso di non concludere l'affare.
- PubblicitàPubblicità
- Getty Images
EDERSON-ATALANTA, I DETTAGLI DEL CONTRATTO
L'Atalanta sorpresa dalla decisione perché convinta che Ederson non abbia nessun problema fisico, ha dimostrato la sua fiducia verso il giocatore proponendo subito un rinnovo del contratto dopo l'affare saltato con lo United. Il centrocampista si era preso qualche giorno per valutare la proposta, e in queste ore è arrivata la risposta. Oltre ad allungare la scadenza - che con il vecchio contratto era prevista per giugno 2027 - il giocatore avrà anche un ritocco dell'ingaggio verso l'alto salendo a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.