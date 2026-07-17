Ederson resta all'Atalanta dopo l'affare saltato col Manchester United: ufficiale il rinnovo, durata e ingaggio del nuovo contratto

L'Atalanta sorpresa dalla decisione perché convinta che Ederson non abbia nessun problema fisico, ha dimostrato la sua fiducia verso il giocatore proponendo subito un rinnovo del contratto dopo l'affare saltato con lo United. Il centrocampista si era preso qualche giorno per valutare la proposta, e in queste ore è arrivata la risposta. Oltre ad allungare la scadenza - che con il vecchio contratto era prevista per giugno 2027 - il giocatore avrà anche un ritocco dell'ingaggio verso l'alto salendo a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.



