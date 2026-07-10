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Ederson AtalantaGetty Images
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Ederson-Manchester United, tutto saltato: il brasiliano non ha superato le visite mediche

Calciomercato
Atalanta
Manchester United
Ederson

Clamoroso dietrofront nell'operazione che avrebbe dovuto portare il centrocampista brasiliano in Premier League: salta una cinquantina di milioni per la Dea.

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Clamoroso colpo di scena: Ederson al Manchester United, affare saltato! Secondo Fabrizio Romano, il trasferimento è da considerarsi definitivamente sfumato, dopo che il Manchester United ha informato l'Atalanta del cambio di strategia.


Il club bergamasco è convinto che Ederson sia al 100% della condizione fisica ed è pronto a riaccogliere il centrocampista in rosa, visto che i Red Devils hanno modificato i propri piani di mercato.


Ederson, dunque, non si trasferirà al Manchester United, conclude Romano nel suo tweet.


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  • L'affare fra Atalanta e Manchester United per Ederson era stato uno dei primi a essere imbastiti in questo mercato, per la cifra di 45 milioni di euro. Si aspettava solo il termine dell'impegno di Ederson ai Mondiali con il Brasile (eliminato dalla Norvegia negli ottavi) per l'ufficializzazione, e invece, ora, il colpo di scena.

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