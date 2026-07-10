Ederson-Manchester United, tutto saltato: il brasiliano non ha superato le visite mediche

Clamoroso colpo di scena: Ederson al Manchester United, affare saltato! Secondo Fabrizio Romano, il trasferimento è da considerarsi definitivamente sfumato, dopo che il Manchester United ha informato l'Atalanta del cambio di strategia.





Il club bergamasco è convinto che Ederson sia al 100% della condizione fisica ed è pronto a riaccogliere il centrocampista in rosa, visto che i Red Devils hanno modificato i propri piani di mercato.





Ederson, dunque, non si trasferirà al Manchester United, conclude Romano nel suo tweet.







