Ederson-Manchester United, tutto saltato: il brasiliano non ha superato le visite mediche

Clamoroso colpo di scena: Ederson al Manchester United, affare saltato! Secondo Fabrizio Romano, il trasferimento è da considerarsi definitivamente sfumato, dopo che il Manchester United ha informato l'Atalanta del cambio di strategia.
Il club bergamasco è convinto che Ederson sia al 100% della condizione fisica ed è pronto a riaccogliere il centrocampista in rosa, visto che i Red Devils hanno modificato i propri piani di mercato.
Ederson, dunque, non si trasferirà al Manchester United, conclude Romano nel suo tweet.
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