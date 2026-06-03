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Koopmeiners Juventus Atalanta HDGOAL
Lelio Donato

Ederson al Manchester United e tutte le cessioni d'oro dell'Atalanta: i migliori affari della Dea da Retegui a Koopmeiners, ma il record resta di Hojlund

Calciomercato
Atalanta

La cessione a peso d'oro di Ederson al Manchester United è l'ultimo affare dell'Atalanta, solo un anno fa era toccato a Retegui. Ma il record resta di Hojlund.

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Altra estate, altra cessione a peso d'oro per l'Atalanta che saluta Ederson.

Il centrocampista brasiliano dopo le ottime stagioni vissute in nerazzurro saluta Bergamo per trasferirsi in Premier League, più precisamente al Manchester United.

L'offerta d'altronde è di quelle impossibili da rifiutare sia per il giocatore, che potrà misurarsi nel migliore campionato del mondo, sia per la società.

La cessione di Ederson è sicuramente un affare dal punto di vista economico ma non il migliore della storia dell'Atalanta.

  • EDERSON AL MANCHESTER UNITED: IL PREZZO

    Affare fatto come dicevamo la cessione di Ederson, che saluta l'Atalanta per trasferirsi al Manchester United.

    Ma quanto incasserà la Dea? La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro facendo del centrocampista brasiliano uno dei migliori affari nella storia del club, ma non il migliore.

    L'anno scorso ad esempio Retegui, capocannoniere del campionato, era stato ceduto per poco meno di 70 milioni di euro all'Al Qadsiah. Ma il record delle cessioni dell'Atalanta non è neppure dell'italo argentino.

    In ogni caso Ederson lascia l'Atalanta dopo quattro stagioni in cui la sua crescita è stata esponenziale ed è diventato una colonna portante della Dea.

    La sua avventura a Bergamo si conclude con 180 presenze, 16 goal e 6 assist. Numeri importanti, insomma, anche dal punto di vista tecnico.

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  • Koopmeiners AtalantaGetty

    RETEGUI MEGLIO DI KOOPMEINERS

    Come detto sopra Retegui solo dodici mesi fa era stato ceduto per quasi 70 milioni superando così la già carissima cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus.

    Al termine di un lunghissimo tira e molla, infatti, i bianconeri avevano pagato l'olandese circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

    Koopmeiners era dunque stato valutato una decina di milioni in meno rispetto a Retegui, che nella stagione 2024/25 si era laureato capocannoniere della Serie A con 25 goal in 36 presenze.

    L'italo-argentino a Bergamo è rimasto solo un anno dato che l'Atalanta lo aveva acquistato dal Genoa nell'estate precedente sborsando 'appena' 25 milioni di euro.

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  • LA CESSIONE DA RECORD DI HOJLUND AL MANCHESTER UNITED

    Eppure come detto Mateo Retegui è stato il giocatore dell'Atalanta più pagato di sempre.

    Il record resta ancora oggi quello stabilito nell'estate del 2023 con Rasmus Hojlund, acquistato per circa venti milioni di euro dallo Sturm Graz e rivenduto al Manchester United per circa 85 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

    Una cifra incredibile considerato come l'attaccante danese avesse giocato solo una stagione in Serie A, segnando nove goal.

    Hojlund oggi è peraltro tornato in Serie A dove veste la maglia del Napoli, che lo ha appena riscattato dal Manchester United per circa 44 milioni di euro.

  • Fabio Quagliarella Alessandro Bastoni Atalanta Sampdoria Serie A 22012017Getty

    LE ALTRE CESSIONI DELL'ATALANTA

    Alle spalle di Hojlund, Retegui e Koopmeiners ci sono altre cessioni d'oro.

    Notevole, ad esempio, la plusvalenza fatta registrare dell'Atalanta con Cristian Romero che era passato al Tottenham per 52 milioni di euro dopo essere stato acquistato dalla Juventus per soli 17.

    Subito dietro Ederson c'è Dejan Kulusevski, che a Bergamo di fatto non ha quasi mai giocato ma ha fruttato comunque quasi 40 milioni di euro, soldi versati ancora dalla Juventus.

    Tra i migliori affari in uscita dell'Atalanta anche le cessioni di Kessié al Milan, Bastoni e Gosens all'Inter. Tutte operazioni chiuse intorno ai 30 milioni di euro.

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