Ederson al Manchester United e tutte le cessioni d'oro dell'Atalanta: i migliori affari della Dea da Retegui a Koopmeiners, ma il record resta di Hojlund

Altra estate, altra cessione a peso d'oro per l'Atalanta che saluta Ederson.

Il centrocampista brasiliano dopo le ottime stagioni vissute in nerazzurro saluta Bergamo per trasferirsi in Premier League, più precisamente al Manchester United.

L'offerta d'altronde è di quelle impossibili da rifiutare sia per il giocatore, che potrà misurarsi nel migliore campionato del mondo, sia per la società.

La cessione di Ederson è sicuramente un affare dal punto di vista economico ma non il migliore della storia dell'Atalanta.