Ederson al Manchester United, ci siamo: accordo con l'Atalanta e il giocatore, chiusura nei prossimi giorni

Ederson si prepara così a lasciare la Serie A dopo quattro anni e mezzo e l'Atalanta dopo quattro. Portato alla Salernitana da Walter Sabatini nel gennaio del 2022, e determinante per la clamorosa salvezza dei campani, il brasiliano è diventato un pilastro anche a Bergamo.

L'Europa League alzata a Dublino nel maggio del 2024 è l'apice dell'esperienza bergamasca di Ederson. Valorizzato da Gasperini, il sudamericano è riuscito a mantenere alto il livello delle proprie prestazioni anche dopo l'addio dell'attuale allenatore della Roma e l'arrivo in panchina di Juric prima e di Palladino poi.

Stanno per fermarsi a 180 le presenze complessive di Ederson con la maglia dell'Atalanta. 16 i goal segnati, 6 gli assist decisivi per i compagni.