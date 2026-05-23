Ederson al Manchester United, ci siamo: accordo con l'Atalanta e il giocatore, chiusura nei prossimi giorni

Ederson non ha giocato venerdì sera contro la Fiorentina. Il che significa che, a meno di sorprese, Atalanta-Bologna del weekend precedente sarà stata la sua ultima partita con la maglia nerazzurra.
Secondo Matteo Moretto, è ormai a un passo l'addio del centrocampista brasiliano: all'orizzonte c'è il Manchester United, ormai pronto a farlo diventare il suo primo colpo estivo.
La chiusura, stavolta sì, è ormai a un passo. Tanto che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca per il passaggio di Ederson in Premier League.