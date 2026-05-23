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Ederson Atalanta 2025-26Getty Images
Stefano Silvestri

Ederson al Manchester United, ci siamo: accordo con l'Atalanta e il giocatore, chiusura nei prossimi giorni

Calciomercato
Serie A
Fiorentina vs Atalanta
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Ederson

Il centrocampista brasiliano è ormai in procinto di lasciare la Serie A per andare in Premier League: mancano solo gli ultimissimi dettagli, poi l'accordo tra le varie parti sarà totale.

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Ederson non ha giocato venerdì sera contro la Fiorentina. Il che significa che, a meno di sorprese, Atalanta-Bologna del weekend precedente sarà stata la sua ultima partita con la maglia nerazzurra.

Secondo Matteo Moretto, è ormai a un passo l'addio del centrocampista brasiliano: all'orizzonte c'è il Manchester United, ormai pronto a farlo diventare il suo primo colpo estivo.

La chiusura, stavolta sì, è ormai a un passo. Tanto che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca per il passaggio di Ederson in Premier League.

  • ACCORDO TRA LE PARTI

    Secondo Moretto, un accordo verbale è stato raggiunto tra le diverse parti. E dunque anche quello più importante è stato allineato: c'è l'intesa tra Manchester United e Atalanta per il trasferimento di Ederson.

    Tutto ok anche per quanto riguarda l'ingaggio dell'ex giocatore della Salernitana, pronto a iniziare una nuova avventura fuori dai confini italiani.

    Il valore dell'operazione che porterà Ederson nella parte rossa di Manchester dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro.

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  • ULTIMI DETTAGLI DA SISTEMARE

    Cosa manca, dunque, affinché Ederson diventi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester United? Solo pochissimi dettagli devono ancora essere sistemati, poi la fumata bianca sarà totale. Nulla, a meno di sorprese, che metta in pericolo la buona riuscita dell'operazione.

    La chiusura è in programma nei prossimi giorni, quando andranno in scena nuovi colloqui per definire il tutto. Ma intanto l'affare è stato apparecchiato in maniera quasi completa.

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  • ADDIO DOPO 4 STAGIONI

    Ederson si prepara così a lasciare la Serie A dopo quattro anni e mezzo e l'Atalanta dopo quattro. Portato alla Salernitana da Walter Sabatini nel gennaio del 2022, e determinante per la clamorosa salvezza dei campani, il brasiliano è diventato un pilastro anche a Bergamo.

    L'Europa League alzata a Dublino nel maggio del 2024 è l'apice dell'esperienza bergamasca di Ederson. Valorizzato da Gasperini, il sudamericano è riuscito a mantenere alto il livello delle proprie prestazioni anche dopo l'addio dell'attuale allenatore della Roma e l'arrivo in panchina di Juric prima e di Palladino poi.

    Stanno per fermarsi a 180 le presenze complessive di Ederson con la maglia dell'Atalanta. 16 i goal segnati, 6 gli assist decisivi per i compagni.

  • LA CONFERMA DI PALLADINO

    Lo stesso Palladino, dopo Fiorentina-Atalanta, ha confermato che la scelta di lasciare in panchina Ederson per tutti i 90 minuti è stata dettata da ragioni di mercato più che tecniche:

    "È stata una scelta concordata con il ragazzo - le parole del tecnico nerazzurro, pure lui al passo d'addio - perché c'è qualcosa a livello di mercato. Il fatto che un giocatore così sia seguito da un club così importante dev'essere motivo di orgoglio".

    Il club in questione, appunto, è il Manchester United. E nei prossimi giorni metterà le mani su Ederson.

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