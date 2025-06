Ecuador-Brasile dove vederla: Sky, DAZN, Sportitalia o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ecuador vs Brasile

L'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile arriva in casa dell'Ecuador nelle qualificazioni ai Mondiale 2026: le formazioni e dove vederla.

La sfida tra Ecuador e Brasile, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì.

Un appuntamento attesissimo, anche perché segna l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina carioca. L’allenatore italiano, alla sua prima avventura in nazionale, guiderà il Brasile all’Estadio Banco Pichincha, con la speranza di imprimere subito la sua impronta vincente.

L’Ecuador – secondo in classifica nonostante una penalizzazione di 3 punti – si presenta imbattuto in casa (5 vittorie e 2 pareggi), mentre il Brasile, in trasferta, ha vinto solo 2 volte, con 1 pareggio e ben 4 sconfitte.

Un ostacolo tutt'altro che semplice per Ancelotti alla prima sulla panchina verdeoro: l'Ecuador non perde una gara ufficiale da oltre otto mesi.

Tutto su Ecuador-Brasile: diretta tv, streaming e formazioni.