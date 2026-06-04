Ecco Haaland! Il “terminator” norvegese Erling vuole recuperare il tempo perduto all’esordio in Coppa del Mondo

Haaland è alto, biondo e con gli occhi azzurri, ma non ha il carattere del tipico norvegese. Non è affatto modesto come molti connazionali.

Lavora sodo e predica l’umiltà, ma sa di essere forte – e lo è sempre stato.

Da ragazzo voleva superare il padre Alfie, ex giocatore del Manchester City, e ci è riuscito da tempo. Non ha mai nascosto però il suo obiettivo principale: portare la Norvegia ai Mondiali.

"Questo mi ha messo sotto pressione", ha ammesso a GQ l'anno scorso, "ma mi piace la pressione. E metterei molta pressione su Erling Haaland se non fossi io stesso Erling Haaland!"