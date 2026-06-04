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Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
Mark Doyle

Tradotto da

Ecco Haaland! Il “terminator” norvegese Erling vuole recuperare il tempo perduto all’esordio in Coppa del Mondo

Analysis
Norvegia
E. Haaland
Coppa del Mondo
Storie

Erling Haaland ha abbracciato la fama di “Terminator” del calcio. Qualche anno fa ha augurato ai follower un "Happy Haalandween", postando una foto in cui appare metà uomo e metà macchina da gol. Ridurlo a un semplice killer sotto porta, però, sminuisce il suo carattere emotivo e vivace, sempre desideroso del meglio per la sua Norvegia.

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Quando Haaland ha portato la Norvegia ai Mondiali 2026, ha confessato di sentirsi più «sollevato» che «felice». L'attesa era lunga.

L’ultima partecipazione della Norvegia a un Mondiale risale al 1998, e a un Europeo al giugno 2000, un mese prima della nascita di Haaland. Un Paese senza grande tradizione calcistica non poteva chiedere a un singolo attaccante di cancellare vent’anni di delusioni.

Fin dal suo esordio al Molde, Haaland ha sentito più pressioni di chiunque altro, persino di Martin Ødegaard, per portare la Norvegia ai Mondiali. E a lui è sempre andato bene così.


  • Erling Haaland NorwayGetty

    Non è il tipico norvegese

    Haaland è alto, biondo e con gli occhi azzurri, ma non ha il carattere del tipico norvegese. Non è affatto modesto come molti connazionali.

    Lavora sodo e predica l’umiltà, ma sa di essere forte – e lo è sempre stato.

    Da ragazzo voleva superare il padre Alfie, ex giocatore del Manchester City, e ci è riuscito da tempo. Non ha mai nascosto però il suo obiettivo principale: portare la Norvegia ai Mondiali.

    "Questo mi ha messo sotto pressione", ha ammesso a GQ l'anno scorso, "ma mi piace la pressione. E metterei molta pressione su Erling Haaland se non fossi io stesso Erling Haaland!"

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Un fenomeno della natura

    Haaland ha ragione: è un centravanti fenomenale con una media gol impressionante, capace di creare grandi aspettative.

    In passato si poteva sminuire il suo ruolino di marcia in Austria e Germania, ma dal suo arrivo in Inghilterra nel 2022 ha battuto un record dopo l'altro, confermando di essere un talento generazionale con doti fisiche uniche. È Gerd Müller nel corpo di Zlatan Ibrahimović: fermarlo è quasi impossibile.

    Ha appena vinto la sua terza Scarpa d’Oro della Premier League – solo Mohamed Salah e Thierry Henry ne hanno di più – ed è già nono nella classifica dei marcatori della Champions con 57 gol in 58 partite, tanto da poter superare Cristiano Ronaldo in vetta.

    Sorprendentemente, potrebbe persino superarlo in nazionale.

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  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Una media realizzativa sensazionale

    Prima di esordire in Coppa del Mondo, Haaland ha già segnato 55 gol in 49 partite con la Norvegia: un ritmo impressionante. Anzi, 28 di questi gol sono arrivati nelle ultime 20 gare.

    Senza di lui la Norvegia non sarebbe mai arrivata in Nord America. Haaland ha segnato in tutte le 20 qualificazioni per il 2026, almeno due volte in metà di esse, per un totale di 16 gol in otto match. Nessuno ha fatto di meglio in Europa o altrove, nemmeno nelle federazioni con più turni.

    Non sorprende quindi che il piano di gioco della Norvegia ruoti attorno a lui.

    "Gli altri sanno che Erling è il nostro miglior giocatore e dobbiamo metterlo nelle condizioni di segnare e creare pericolo", ha ammesso di recente l'allenatore Stale Solbakken.


  • Erling Haaland Man City 2:1Getty Images

    Arricchire il proprio repertorio

    Tuttavia, Haaland non si limita ad aspettare che il pallone gli arrivi sui piedi. Con Pep Guardiola al City il suo contributo in fase difensiva è cresciuto e, nella scorsa stagione, il suo gioco su tutto il campo è migliorato notevolmente: solo tre giocatori della Premier League hanno superato i suoi otto assist.

    "Ha fame di gol, è molto intelligente e è migliorato nel gioco con le spalle alla porta", spiega il compagno Romelu Lukaku a Stats Perform.

    È già migliorato molto e può ancora crescere. Ora ha i Mondiali per mostrare tutte le sue qualità."

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  • Erling Haaland Martin Odegaard Norway 2025 celebrationGetty

    Ancora più X-Factor

    La qualificazione stessa è un risultato straordinario per la Norvegia. Haaland non ha mai visto la sua nazionale al Mondiale e, da bambino, tifava altre squadre, come l'Inghilterra.

    Il sorteggio non è stato clemente: la Norvegia è finita nel girone più difficile del torneo a 48 squadre, con Francia, Senegal e Iraq.

    La squadra di Solbakken, però, è considerata un'outsider grazie al gruppo che affianca Haaland: Odegaard, Sorloth, Strand Larsen, Nusa, Berge e Bobb.

    La salute di Haaland resta cruciale – la mancata qualificazione al Qatar 2022 arrivò proprio quando l’attaccante si infortunò – ma Solbakken ha ragione: ora la squadra ha più “giocatori con quel fattore X”.

    "Sentiamo di poter sempre segnare un gol", ha dichiarato il 58enne. "Come squadra siamo diventati molto più solidi anche in difesa. Abbiamo un mix migliore. L'atmosfera è sempre stata buona, ma ora che abbiamo ottenuto ottimi risultati c'è una marcia in più".

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Esperto di pressione

    Haaland è stato fondamentale per l'ottima forma della Norvegia negli ultimi due anni, non solo per i suoi gol. Con Odegaard fuori dalle ultime tre qualificazioni, Haaland ha indossato la fascia da capitano e ha guidato la nazionale a tre vittorie, tra cui il 4-1 all'Italia a San Siro.

    Solbakken non si è sorpreso: «Erling è umile e mette la squadra davanti a sé. Quando segnano i compagni, esulta come se avesse segnato lui. È un leader e si prende cura del gruppo».

    Ma non pensa solo ai compagni: vuole ispirare i giovani che lo guardano in TV.

    "Voglio far crescere l'intera federazione", ha detto a GQ, "e tutto ciò che la circonda affinché la Norvegia diventi una grande nazione calcistica".

    Un obiettivo ambizioso per un Paese di appena 5,5 milioni di abitanti, che porterà ancora più pressione, ma a lui va bene così.

    "Sento la pressione da quando sono in nazionale, dal 2019", ha dichiarato prima della doppietta a San Siro. "All'inizio la sentivo di più, non sapevo gestirla.

    Adesso sto meglio, mi sento un esperto. E ora, cosa più importante, ho la piattaforma perfetta per dimostrarlo”.

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