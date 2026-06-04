Ecco Haaland! Il “terminator” norvegese Erling vuole recuperare il tempo perduto all’esordio in Coppa del Mondo

Quando Haaland ha portato la Norvegia ai Mondiali 2026, ha confessato di sentirsi più «sollevato» che «felice». L'attesa era lunga.
L’ultima partecipazione della Norvegia a un Mondiale risale al 1998, e a un Europeo al giugno 2000, un mese prima della nascita di Haaland. Un Paese senza grande tradizione calcistica non poteva chiedere a un singolo attaccante di cancellare vent’anni di delusioni.
Fin dal suo esordio al Molde, Haaland ha sentito più pressioni di chiunque altro, persino di Martin Ødegaard, per portare la Norvegia ai Mondiali. E a lui è sempre andato bene così.