È una Roma da record: miglior difesa d’Europa insieme all’Arsenal, così Gasperini ha cambiato i giallorossi

Un primato inaspettato e che fa sognare. Perché nonostante l’ottima rosa, in pochi pensavano di ritrovare la Roma in testa al campionato (insieme all’Inter) dopo 11 giornate.
Chissà, forse nemmeno Gian Piero Gasperini, allenatore chiamato a sostituire Ranieri e che in pochissimo tempo ha impresso il suo timbro alla squadra giallorossa.
Un marchio diverso rispetto al passato, ma sempre basato su un’organizzazione tattica precisa e la crescita costante gara dopo gara. E se l’attacco stenta con appena 12 reti segnate, la difesa è il punto di forza di questa Roma.