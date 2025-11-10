Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
mancini romaGetty Images
Nino Caracciolo

È una Roma da record: miglior difesa d’Europa insieme all’Arsenal, così Gasperini ha cambiato i giallorossi

Sono solo 5 le reti incassate in campionato dalla squadra giallorossa: un record condiviso con l’Arsenal primo in Premier League. Un record che fa sognare la Roma e i suoi tifosi.

Pubblicità

Un primato inaspettato e che fa sognare. Perché nonostante l’ottima rosa, in pochi pensavano di ritrovare la Roma in testa al campionato (insieme all’Inter) dopo 11 giornate.

Chissà, forse nemmeno Gian Piero Gasperini, allenatore chiamato a sostituire Ranieri e che in pochissimo tempo ha impresso il suo timbro alla squadra giallorossa.

Un marchio diverso rispetto al passato, ma sempre basato su un’organizzazione tattica precisa e la crescita costante gara dopo gara. E se l’attacco stenta con appena 12 reti segnate, la difesa è il punto di forza di questa Roma.

  • DIFESA DA RECORD INSIEME ALL’ARSENAL

    I numeri non mentono mai e quelli della Roma sono da record. La formazione giallorossa ha incassato solo 5 reti in undici partite di campionato: numeri che permettono alla squadra allenata da Gasperini di essere la miglior difesa dei top 5 campionati europei insieme all’Arsenal di Arteta (anche nel loro caso 5 goal subiti in 11 partite) primo in classifica in Premier League.

    • Pubblicità

  • TATTICA E SOLIDITÀ

    Il merito più grande di Gasperini è quello di aver dato un’organizzazione tattica precisa, dove tutta la squadra si difende un modo compatto e in un blocco unico. Il tecnico è riuscito a cucire un abito tattico che bene si adatta agli uomini a sua disposizione e i risultati si vedono.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUESTIONE DI UOMINI

    In un contesto tattico che funziona al meglio anche i singoli si esaltano. E il rendimento dei difensori della Roma è davvero molto elevato: da Mancini a Ndicka, passando per il ritrovato Hermoso fino a Celik. Menzione a parte merita Svilar, portiere protagonista di un campionato fino a questo momento super che sta davvero dando grande sicurezza a tutto il reparto con le sue parate.

  • ATTACCO DA CURARE

    Se la difesa è il reparto che meglio funziona della Roma, l’attacco è invece quello che necessita di maggiori cure. Sono solo 12 i goal segnati in campionato, la maggior parte non da calciatori del reparto. In tale senso i recenti infortuni (Dybala su tutti) non aiutano. Per continuare a sognare in grande serve una svolta, in attesa chissà di qualche rinforzo a gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM