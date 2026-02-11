Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BENFICAAFP

"È un giocatore di grande qualità" - Il direttore della Juventus conferma le trattative in corso con la stella della nazionale statunitense Weston McKennie

Weston McKennie ha brillato nelle ultime settimane con la Juventus, aggiudicandosi il premio di miglior giocatore del mese del club. Nonostante l'incertezza sul suo futuro, con il contratto in scadenza dopo i Mondiali, il direttore della Juventus Marco Ottolini ha confermato che il club sta già lavorando per trattenere a Torino il centrocampista della nazionale statunitense a lungo termine.

Pubblicità
  • Juventus FC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Iniziano le trattative

    La Juventus ha avviato le trattative per rinnovare il contratto di McKennie, mentre l'americano continua a disputare la sua stagione più completa con il club. Il direttore Marco Ottolini ha affrontato la situazione, riconoscendo l'importanza di McKennie per la squadra, dato che il suo contratto scade a giugno.

    "Siamo molto contenti di McKennie, sta facendo bene. Stiamo negoziando un nuovo contratto", ha detto Ottolini.

    • Pubblicità
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BENFICAAFP

    All'apice della sua carriera

    McKennie sta vivendo la sua migliore stagione in termini di contributi realizzativi da quando è arrivato alla Juventus. La sua produzione stagionale, in tutte le competizioni, riflette una crescita costante e un netto picco negli ultimi anni:

    StagioneGolAssist
    2020-2163
    2021–224
    2022–2332
    2023–2410
    2024–2545
    2025–2674

    "È un giocatore di grande qualità e può ricoprire bene molti ruoli. I suoi numeri sono impressionanti", ha aggiunto Ottolini.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Parma Calcio 1913 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    McKennie in cifre

    Da quando Luciano Spalletti ha assunto la guida della Juventus il 30 ottobre 2025, McKennie è diventato il centrocampista più prolifico della Serie A in tutte le competizioni, guidando la classifica dei marcatori con sette gol. La sua versatilità, costanza e capacità realizzativa lo hanno reso un elemento chiave del progetto della Juventus per il futuro.

  • Juventus FC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Cosa succederà alla Juventus?

    La Juventus e McKennie affrontano l'Inter Milano questo sabato in uno scontro cruciale, con la Vecchia Signora che cerca di ridurre il distacco dal secondo posto, mentre l'Inter punta ad aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica della Serie A.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0