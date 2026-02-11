AFP
"È un giocatore di grande qualità" - Il direttore della Juventus conferma le trattative in corso con la stella della nazionale statunitense Weston McKennie
Iniziano le trattative
La Juventus ha avviato le trattative per rinnovare il contratto di McKennie, mentre l'americano continua a disputare la sua stagione più completa con il club. Il direttore Marco Ottolini ha affrontato la situazione, riconoscendo l'importanza di McKennie per la squadra, dato che il suo contratto scade a giugno.
"Siamo molto contenti di McKennie, sta facendo bene. Stiamo negoziando un nuovo contratto", ha detto Ottolini.
All'apice della sua carriera
McKennie sta vivendo la sua migliore stagione in termini di contributi realizzativi da quando è arrivato alla Juventus. La sua produzione stagionale, in tutte le competizioni, riflette una crescita costante e un netto picco negli ultimi anni:
Stagione Gol Assist 2020-21 6 3 2021–22 4 — 2022–23 3 2 2023–24 — 10 2024–25 4 5 2025–26 7 4
"È un giocatore di grande qualità e può ricoprire bene molti ruoli. I suoi numeri sono impressionanti", ha aggiunto Ottolini.
McKennie in cifre
Da quando Luciano Spalletti ha assunto la guida della Juventus il 30 ottobre 2025, McKennie è diventato il centrocampista più prolifico della Serie A in tutte le competizioni, guidando la classifica dei marcatori con sette gol. La sua versatilità, costanza e capacità realizzativa lo hanno reso un elemento chiave del progetto della Juventus per il futuro.
Cosa succederà alla Juventus?La Juventus e McKennie affrontano l'Inter Milano questo sabato in uno scontro cruciale, con la Vecchia Signora che cerca di ridurre il distacco dal secondo posto, mentre l'Inter punta ad aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica della Serie A.
