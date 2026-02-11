"È un giocatore di grande qualità" - Il direttore della Juventus conferma le trattative in corso con la stella della nazionale statunitense Weston McKennie

McKennie sta vivendo la sua migliore stagione in termini di contributi realizzativi da quando è arrivato alla Juventus. La sua produzione stagionale, in tutte le competizioni, riflette una crescita costante e un netto picco negli ultimi anni:

Stagione Gol Assist 2020-21 6 3 2021–22 4 — 2022–23 3 2 2023–24 — 10 2024–25 4 5 2025–26 7 4

"È un giocatore di grande qualità e può ricoprire bene molti ruoli. I suoi numeri sono impressionanti", ha aggiunto Ottolini.