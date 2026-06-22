È sempre l'Argentina di Messi, dal rigore sbagliato al record di goal nei Mondiali: tutto ruota intorno al numero 10

Nel bene o nel male, è sempre l'Argentina di Lionel Messi.

Il fuoriclasse di Rosario festeggia nel migliore dei modi i 39 anni che compirà tra qualche giorno regalandosi l'ennesimo record di una carriera leggendaria.

E dire che la partita contro l'Austria non era iniziata nel migliore dei modi, anzi. Messi ha infatti fallito clamorosamente il rigore del possibile 1-0 concesso dopo pochi minuti dopo revisione al VAR.

Poco male perché già prima dell'intervallo il numero 10 ha trovato il modo di mettere la sua firma sulla partita. Diventando così il miglior marcatore all-time dei Mondiali.