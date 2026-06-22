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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

È sempre l'Argentina di Messi, dal rigore sbagliato al record di goal nei Mondiali: tutto ruota intorno al numero 10

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Argentina vs Austria
Austria

Messi sbaglia il rigore del possibile vantaggio dopo pochi minuti ma poi sblocca il risultato di Argentina-Austria e infrange un altro record: ora è il miglior marcatore all-time dei Mondiali, staccato Klose.

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Nel bene o nel male, è sempre l'Argentina di Lionel Messi.

Il fuoriclasse di Rosario festeggia nel migliore dei modi i 39 anni che compirà tra qualche giorno regalandosi l'ennesimo record di una carriera leggendaria.

E dire che la partita contro l'Austria non era iniziata nel migliore dei modi, anzi. Messi ha infatti fallito clamorosamente il rigore del possibile 1-0 concesso dopo pochi minuti dopo revisione al VAR.

Poco male perché già prima dell'intervallo il numero 10 ha trovato il modo di mettere la sua firma sulla partita. Diventando così il miglior marcatore all-time dei Mondiali.

  • TERZO RIGORE SBAGLIATO AI MONDIALI

    Dopo pochi minuti di Argentina-Austria, Lautaro Martinez lanciato verso la porta viene atterrato da due difensori avversari.

    L'arbitro egiziano inizialmente non assegna il rigore ma dopo revisione al VAR torna sulla sua decisione. Messi si presenta così dal dischetto calciando però clamorosamente a lato.

    Un errore grave. Peraltro non il primo di Messi che ai Mondiali ha sbagliato ben tre dei sette rigori calciati durante la sua carriera.


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  • GOAL E RECORD: NESSUNO COME MESSI

    Messi è stato comunque assoluto protagonista nel primo tempo di Argentina-Austria.

    Dopo il rigore fallito infatti ha avuto un'altra grande occasione, ma è stato murato proprio al momento della conclusione da pochi metri.

    Messi ha quindi trovato il goal del vantaggio al 39' con un sinistro preciso dal limite su assist di Medina, anche grazie all'intelligente velo di Almada.

    Una rete che permette a Messi di staccare Miroslav Klose e diventare il miglior marcatore all-time dei Mondiali con diciassette goal. Il quarto in questa edizione di cui è capocannoniere.

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  • LA CLASSIFICA MARCATORI DEI MONDIALI: MESSI SUPERA KLOSE

    Di seguito la classifica marcatori all-time dei Mondiali. Lionel Messi grazie al goal realizzato in Argentina-Austria ha superato Miroslav Klose. Al momento l'unico che potrebbe insidiare il record dell'argentino è Kylian Mbappé, già a quota quattordici e potenzialmente con la possibilità di giocare ancora almeno altre due edizioni.


    1. Messi 17

    2. Klose 16

    3. Ronaldo 15

    4. Muller, Mbappè 14

    5. Fontaine 13

    6. Pelè 12

  • E CRISTIANO RONALDO?

    Nell'eterno duello con Cristiano Ronaldo, al momento, Messi è nettamente avanti anche in quanto a goal realizzati durante la fase finale dei Mondiali.

    Il portoghese, rimasto a secco nella prima giornata di questa edizione e al centro delle polemiche, è infatti fermo a quota otto ovvero meno della metà rispetto alle reti segnate dal rivale argentino. E non segna nella fase finale di Mondiali o Europei da dieci partite consecutive.

    Messi inoltre a differenza di Cristiano Ronaldo ha vinto i Mondiali con l'Albiceleste quattro anni fa e sogna di ripetersi. Impresa che oggi non sembra impossibile.

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