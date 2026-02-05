E se Vergara fosse la sorpresa della Nazionale? Dove può giocare con Gattuso e come stanno andando i possibili concorrenti

Era ovvio che si sarebbe arrivati a questo punto. Perché Antonio Vergara si sarà anche fatto spazio nel Napoli grazie alla pioggia di infortuni che hanno colpito i compagni, ma è un talento vero. Un talento da Nazionale, probabilmente.

Che Vergara sia italiano non lo sapeva l'arbitro Mariani, autore di quel siparietto durante Juve-Napoli, ma lo sa la FIGC e lo sa anche Rino Gattuso. E non solo perché il mancino ha già vestito l'azzurro delle giovanili in passato: parlano le prestazioni di oggi. Tanto che nelle ultime ore hanno cominciato a spargersi le voci di una sua possibile convocazione addirittura per i playoff di marzo, contro l'Irlanda del Nord e, in caso di qualificazione, una tra Bosnia e Galles.

Naturale che sia così, considerato lo stato di forma di colui che, attualmente, è il giocatore migliore dei campioni d'Italia in carica. Ma anche considerata la costante necessità di inserire forze fresche e di qualità nella rosa che proverà a conquistarsi un posto ai prossimi Mondiali.