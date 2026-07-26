E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? Tra un inizio di precampionato da sogno e gli scenari di mercato

Chivu lo sta utilizzando proprio lì, da esterno destro, proprio perché l'Inter in quella zona di campo sta vivendo una situazione complicata: Dumfries non c'è più, Palestra non è arrivato e Khalaili neppure. Al momento il posto da titolare è di Luis Henrique, deludente contro il Karlsruhe.

Ma Diouf si è ormai abituato a giocare lì, in un ruolo non suo. Nella scorsa stagione lo ha fatto spesso e volentieri, "inventato" da Chivu nonostante l'Inter lo avesse prelevato dal Lens per portare qualità e peso numerico al reparto delle mezzali. Il motivo? L'infortunio di Dumfries, l'assenza anche di Darmian, le difficoltà del solito Luis Henrique.

Diouf, alla fine, se l'è pure cavata bene. Ha avuto le sue difficoltà, certo: del resto non è un esterno e lo sanno tutti. Ma bene o male è venuto incontro alle esigenze di Chivu, riuscendo perfino a estrarre dal cilindro qualche guizzo inatteso.

Proprio lui, ad esempio, ha chiuso il campionato dell'Inter con l'ultima rete della stagione. I nerazzurri già campioni d'Italia stavano perdendo a Bologna, ma Diouf ha colpito un palo e a pochi minuti dalla fine ha trovato il 3-3 che ha evitato la sconfitta. L'uomo della provvidenza, anche in quel caso.