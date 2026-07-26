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Andy Diouf InterGetty Images
Stefano Silvestri

E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? Tra un inizio di precampionato da sogno e gli scenari di mercato

Calciomercato
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Bologna vs Inter
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A. Diouf

L'ex giocatore del Lens ha trovato una strepitosa doppietta nel recupero contro il Karlsruhe, dopo quella contro l'Aasen. Ma lui dice: "Esterno? Non è il mio ruolo naturale".

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E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? La domanda è ovvia, scontata, inevitabile. Specialmente alla luce di quel che è appena accaduto in Germania.

Proprio lui, il francese, ha trovato la doppietta decisiva che in un lampo ha ribaltato l'amichevole contro il Karlsruhe: l'Inter perdeva 1-0 fino al 91' e alla fine ha vinto 2-1, quasi senza sapere come.

L'exploit di Diouf, a suo modo positivo già nella passata stagione, potrebbe andare a inserirsi proprio nei discorsi di mercato per l'erede di Dumfries. Anche se, per il momento, l'ex Lens si sta "accontentando" di un inizio di precampionato da assoluto protagonista.


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  • LUGLIO MAGICO

    Diouf è partito dalla panchina in casa del Karlsruhe. Poi Chivu lo ha inserito durante l'intervallo al posto di Luis Henrique. Ma fino al primo minuto di recupero pareva che, come altri compagni, il jolly francese fosse destinato a non lasciare traccia sul match.

    E invece, ecco il miracolo in stile "pazza Inter". Al 91' Diouf ha ripreso un pallone liberato dalla difesa tedesca sugli sviluppi di un cross dalla bandierina di Dimarco, scaraventandolo alle spalle del portiere Bernat. E tre minuti più tardi ha fatto il bis con una pennellata ancora più bella, disegnando una parabola a giro dolce e mortale allo stesso tempo.



    Diouf aveva già segnato una doppietta pochi giorni fa nel 16-0 all'Aasen, sempre da esterno. Ma in quel caso, considerata la caratura dell'avversario e la difficoltà minima dell'impegno, era contata il giusto. Stavolta no: è il segno che Andy c'è, sia con i piedi che con la testa.

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  • Andy Diouf Inter Venezia Coppa ItaliaGetty

    L'INVENZIONE DI CHIVU

    Chivu lo sta utilizzando proprio lì, da esterno destro, proprio perché l'Inter in quella zona di campo sta vivendo una situazione complicata: Dumfries non c'è più, Palestra non è arrivato e Khalaili neppure. Al momento il posto da titolare è di Luis Henrique, deludente contro il Karlsruhe.

    Ma Diouf si è ormai abituato a giocare lì, in un ruolo non suo. Nella scorsa stagione lo ha fatto spesso e volentieri, "inventato" da Chivu nonostante l'Inter lo avesse prelevato dal Lens per portare qualità e peso numerico al reparto delle mezzali. Il motivo? L'infortunio di Dumfries, l'assenza anche di Darmian, le difficoltà del solito Luis Henrique.

    Diouf, alla fine, se l'è pure cavata bene. Ha avuto le sue difficoltà, certo: del resto non è un esterno e lo sanno tutti. Ma bene o male è venuto incontro alle esigenze di Chivu, riuscendo perfino a estrarre dal cilindro qualche guizzo inatteso.

    Proprio lui, ad esempio, ha chiuso il campionato dell'Inter con l'ultima rete della stagione. I nerazzurri già campioni d'Italia stavano perdendo a Bologna, ma Diouf ha colpito un palo e a pochi minuti dalla fine ha trovato il 3-3 che ha evitato la sconfitta. L'uomo della provvidenza, anche in quel caso.

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  • "NON È IL MIO RUOLO NATURALE"

    Diouf aveva già spiegato in tempi non sospetti le proprie preferenze: io mi sento una mezzala, ha ripetuto più volte, ma mi metto a disposizione dell'allenatore. E sta continuando a farlo.

    "Voglio solo cercare dfare il massimo, aiutare la squadra - ha detto dopo la partita contro il Karlsruhe a FCInter1908 - Mi sento bene in campo, ma devo lavorare tanto perché non è la mia posizione naturale".

    L'ex giocatore del Lens ha aggiunto che "ho parlato molto con il mister in allenamento, ora abbiamo il tempo per lavorare. Non è facile perché è una nuova posizione, ma cerco di fare il massimo e vedremo".

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  • COSA FA L'INTER SUL MERCATO?

    L'Inter, naturalmente, è al corrente di tutto. Sa bene che Diouf preferisce fare la mezzala e non l'esterno, è ben conscia anche delle difficoltà che Luis Henrique ha incontrato nella sua prima stagione a Milano e in Serie A. E intanto continua a fare di necessità virtù.

    Quanto durerà? Il tempo di trovare un nuovo esterno, probabilmente. Perché sì, nonostante l'exploit in terra tedesca è improbabile che Chivu rimanga così sulla destra: un nuovo elemento di fascia arriverà e nei piani della società e dell'allenatore sarà un valido rimpiazzo di Dumfries. Anche se non sarà né Palestra né Khalaili.

    "Non c'è un nome preciso - ha confermato sabato il ds Piero Ausilio - Stiamo facendo diverse valutazioni. Il problema di Khalaili ci ha rallentato un po', ma fa parte del calcio. Siamo ancora a fine luglio e manca più di un mese alla chiusura del mercato: abbiamo tutto il tempo e la serenità necessari per individuare il profilo più adatto al nostro progetto".

    Diouf, intanto, si sta facendo apprezzare soprattutto per questo: per la capacità di dare risposte concrete anche in un ruolo non suo. Chivu sa di poter contare su di lui anche in fascia. Con la speranza - di tutti, non solo sua - di spostarlo un po' più al centro appena il sospirato nuovo esterno avrà messo piede a Milano.

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