E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? Tra un inizio di precampionato da sogno e gli scenari di mercato

E se il nuovo esterno dell'Inter fosse Andy Diouf? La domanda è ovvia, scontata, inevitabile. Specialmente alla luce di quel che è appena accaduto in Germania.
Proprio lui, il francese, ha trovato la doppietta decisiva che in un lampo ha ribaltato l'amichevole contro il Karlsruhe: l'Inter perdeva 1-0 fino al 91' e alla fine ha vinto 2-1, quasi senza sapere come.
L'exploit di Diouf, a suo modo positivo già nella passata stagione, potrebbe andare a inserirsi proprio nei discorsi di mercato per l'erede di Dumfries. Anche se, per il momento, l'ex Lens si sta "accontentando" di un inizio di precampionato da assoluto protagonista.
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