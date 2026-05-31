E ora dove va Leao? Dal Galatasaray alla Premier League, sarà addio al Milan ma anche alla Serie A

Uno da una parte, uno dall'altra. Dopo sette anni, il matrimonio sta per finire. A meno di sorprese, che peraltro sarebbero clamorose, tra Rafael Leao e il Milan è davvero finita.
Stavolta niente voci, niente sussurri, niente indiscrezioni. L'annuncio è arrivato direttamente dalle labbra dell'attaccante portoghese, che senza troppi giri di parole ha dichiarato all'emittente lusitana SportTv la volontà di cambiare squadra, indossando una maglia diversa da quella rossonera per la prima volta dal 2019.
Già, ma quale sarà la destinazione di Leao? Dove andrà a giocare l'ex calciatore di Sporting e Lille nella prossima stagione? Attenzione, perché qualcosa in questo senso già si sta muovendo.