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Leao MilanGetty Images
Stefano Silvestri

E ora dove va Leao? Dal Galatasaray alla Premier League, sarà addio al Milan ma anche alla Serie A

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R. Leao

L'attaccante portoghese ha annunciato di voler cambiare squadra dopo 7 anni: "Ho dato tutto quello che avevo". Dove potrebbe andare a giocare nella prossima stagione.

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Uno da una parte, uno dall'altra. Dopo sette anni, il matrimonio sta per finire. A meno di sorprese, che peraltro sarebbero clamorose, tra Rafael Leao e il Milan è davvero finita.

Stavolta niente voci, niente sussurri, niente indiscrezioni. L'annuncio è arrivato direttamente dalle labbra dell'attaccante portoghese, che senza troppi giri di parole ha dichiarato all'emittente lusitana SportTv la volontà di cambiare squadra, indossando una maglia diversa da quella rossonera per la prima volta dal 2019.

Già, ma quale sarà la destinazione di Leao? Dove andrà a giocare l'ex calciatore di Sporting e Lille nella prossima stagione? Attenzione, perché qualcosa in questo senso già si sta muovendo.

  • VIA ANCHE DALLA SERIE A

    Una cosa è certa: se negli ultimi tempi si è (timidamente) parlato anche di Napoli, è uno scenario difficilmente concretizzabile. Se non altro perché la volontà di Leao è quella di lasciare non solo il Milan, ma anche la Serie A.

    "Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano,e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato - ha detto infatti il portoghese - Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".

    Un concetto ribadito poco dopo da Leao, sempre a SportTv:

    "Aspetterò le migliori opportunità per continuare la mia carriera. Spero di poter continuare a giocare in un top club europeo".

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  • GALATASARAY IN POLE POSITION

    In pole position c'è il Galatasaray. Ovvero un club che spesso e volentieri si è portato in rosa vecchie conoscenze della Serie A negli ultimi anni: da Osimhen a Icardi, passando per Torreira, Mertens e altri.

    La Gazzetta dello Sport rivelava già nei giorni scorsi l'interesse del club turco, appena laureatosi campione nazionale. Sul piatto ci sarebbe già un'offerta da 10 milioni di euro a stagione. Interesse, quello del Gala, confermato anche da Fabrizio Romano.

    Sempre per quanto riguarda la Turchia, Leao piace anche al Fenerbahçe. Ma il Galatasaray è in vantaggio sui concittadini di Istanbul nella corsa al portoghese.

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  • Rafael Leao MilanGetty Images

    LE ALTRE OPZIONI

    Sempre secondo Romano, anche in Premier League qualcosa si sta muovendo per Leao. Lo stesso calciatore, un paio di giorni fa, ha dichiarato apertamente di ammirare il campionato inglese.

    "Guardo molto la Premier League. Mi piace il Manchester United perché il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Per questo motivo di solito seguo il Manchester United", ha detto al podcast di Fred Buckley, fondatore del marchio Cernucci, aggiungendo poi che "mi piace anche l'Arsenal".

    Completamente scartata è invece la pista che porta in Spagna, al Barcellona. I catalani hanno appena trovato un accordo con il Newcastle per prendersi Anthony Gordon, esterno offensivo come Leao, e dunque in quel ruolo sono ampiamente coperti, avendo anche e soprattutto Yamal e Raphinha.

    Potrebbe semmai tornare di moda la "solita" Arabia Saudita. Ovvero quel che sarebbe potuto diventare il destino di Leao un paio d'anni fa: l'Al Hilal ci aveva provato, il Milan avrebbe potuto incassare 100 milioni, ma ai tempi, alla fine, non se n'era fatto nulla.

  • QUANTO INCASSEREBBE IL MILAN

    Un altro tema di discussione sarà quanto il Milan potrà guadagnare da Leao. E no, non saranno 100 milioni come sarebbe potuto accadere nell'estate del 2024, al momento del trasferimento poi sfumato all'Al Hilal.

    Non saranno nemmeno 175 i milioni che pioveranno nelle casse rossonere: questo è il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto, e sfruttabile dai club europei nei primi 15 giorni di luglio. Ma evidentemente, dopo una stagione del genere e il crollo delle sue quotazioni, nessuno la sfrutterà.

    E dunque? E dunque il Milan potrebbe "accontentarsi" di una cinquantina di milioni, se non addirittura meno. Questa è la cifra venuta a galla negli ultimi giorni, questo è quanto porterebbe alla partenza di Leao. Il quale, da oggi, ha un piede e mezzo fuori da Milanello, da Milano e dall'Italia.

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