E ora dove va Leao? Dal Galatasaray alla Premier League, sarà addio al Milan ma anche alla Serie A

Sempre secondo Romano, anche in Premier League qualcosa si sta muovendo per Leao. Lo stesso calciatore, un paio di giorni fa, ha dichiarato apertamente di ammirare il campionato inglese.

"Guardo molto la Premier League. Mi piace il Manchester United perché il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Per questo motivo di solito seguo il Manchester United", ha detto al podcast di Fred Buckley, fondatore del marchio Cernucci, aggiungendo poi che "mi piace anche l'Arsenal".

Completamente scartata è invece la pista che porta in Spagna, al Barcellona. I catalani hanno appena trovato un accordo con il Newcastle per prendersi Anthony Gordon, esterno offensivo come Leao, e dunque in quel ruolo sono ampiamente coperti, avendo anche e soprattutto Yamal e Raphinha.

Potrebbe semmai tornare di moda la "solita" Arabia Saudita. Ovvero quel che sarebbe potuto diventare il destino di Leao un paio d'anni fa: l'Al Hilal ci aveva provato, il Milan avrebbe potuto incassare 100 milioni, ma ai tempi, alla fine, non se n'era fatto nulla.