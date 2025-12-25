Pubblicità
John Robertson Nottingham ForestGetty Images
Stefano Silvestri

È morto John Robertson, leggenda del Nottingham Forest: ha vinto da protagonista due Coppe Campioni

Il calcio inglese piange la scomparsa dell'ex esterno scozzese: aveva 72 anni. È stato tra i migliori giocatori di sempre della storia del Forest.

A Nottingham, e in particolare al Nottingham Forest, non è un giorno come tutti gli altri: il club inglese e il calcio d'Oltremanica piangono la scomparsa di John Robertson.

72 anni (ne avrebbe compiuti 73 verso la fine di gennaio), Robertson è uno dei giocatori più leggendari della storia del Forest. Il quale è già di per sé un club leggendario, considerando quanto fatto tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta.

Robertson ha vinto infatti entrambe le Coppe dei Campioni che il Nottingham Forest vanta nella propria bacheca. E con un contributo più che mai attivo alla causa.

  • L'ANNUNCIO DELLA MORTE

    "È con immenso dolore e tristezza - recita un comunicato della famiglia postato dal Forest sui propri canali social - che annunciamo la scomparsa del nostro meraviglioso marito, papà e nonno.

    John è mancato serenamente la mattina di Natale, con la moglie e la famiglia al suo fianco, dopo una lunga malattia. L'unico conforto nel nostro dolore è che le sue difficoltà sono ormai finite e che ha ritrovato la figlia Jessica.

    "Robbo" era considerato da molti un eroe del calcio, ma per noi era solo John e papà, l'uomo di famiglia... gentile, affettuoso, spiritoso, divertente e leale.

    Anche se i nostri cuori sono spezzati, saremo sempre grati per gli anni che abbiamo avuto il privilegio di condividere con lui e per i ricordi meravigliosi che abbiamo creato. Ci mancherà ogni giorno e lo ameremo per sempre.

    John lascia la moglie Sharyl, la figlia Liz e i figli Andrew e Mark, nonché le nipoti Jess e Phoebe".

  • CHI ERA JOHN ROBERTSON

    Esterno sinistro scozzese nato a Glasgow nel 1952, Robertson è stato pescato nemmeno maggiorenne in patria dal Nottingham Forest. Se ne sarebbe dovuto andare dopo pochi anni: alla fine è rimasto per quasi un ventennio, dal 1970 al 1986, con un breve intermezzo al Derby County.

    Con la squadra guidata da Brian Clough, Robertson è entrato nel mito: ha conquistato l'unico campionato inglese vinto dal Nottingham Forest, nonché le due Coppe dei Campioni messe in bacheca nel biennio successivo.

    Non solo: nelle due finali contro Malmo e Amburgo è stato più decisivo che mai. Nel 1979, contro gli svedesi, ha fornito l'assist per il definitivo 1-0 a Trevor Francis; un anno più tardi ha segnato l'unico goal dell'incontro per spezzare la resistenza dei tedeschi.

  • "IL PICASSO DEL CALCIO"

    Celebre è una definizione che di lui ha dato proprio Brian Clough, il creatore del grande Forest: "Il Picasso del calcio". Un omaggio alla qualità tecnica di Robertson, messa in mostra anche nelle due finali europee vinte dal club.

    Lo scozzese, peraltro, era infallibile dal dischetto: nel corso della propria carriera ha tirato 62 calci di rigore e ne ha messi a segno addirittura 60, sbagliandone appena un paio.

  • NELLA TOP 11

    Robertson, che nel corso della propria carriera da calciatore ha disputato due Mondiali con la Scozia (1978 e 1982), è unanimemente considerato uno dei calciatori più forti della storia del Nottingham Forest. E questo è stato confermato da un sondaggio proposto qualche anno fa dal club inglese, che attraverso le votazioni dei tifosi ha stilato una Top 11: una formazione ideale nella quale compare anche lui, accanto ad altre leggende come Peter Shilton, Roy Keane o Martin O'Neill.

