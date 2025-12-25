È morto John Robertson, leggenda del Nottingham Forest: ha vinto da protagonista due Coppe Campioni

A Nottingham, e in particolare al Nottingham Forest, non è un giorno come tutti gli altri: il club inglese e il calcio d'Oltremanica piangono la scomparsa di John Robertson.
72 anni (ne avrebbe compiuti 73 verso la fine di gennaio), Robertson è uno dei giocatori più leggendari della storia del Forest. Il quale è già di per sé un club leggendario, considerando quanto fatto tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta.
Robertson ha vinto infatti entrambe le Coppe dei Campioni che il Nottingham Forest vanta nella propria bacheca. E con un contributo più che mai attivo alla causa.