È morto John Robertson, leggenda del Nottingham Forest: ha vinto da protagonista due Coppe Campioni

"È con immenso dolore e tristezza - recita un comunicato della famiglia postato dal Forest sui propri canali social - che annunciamo la scomparsa del nostro meraviglioso marito, papà e nonno.

John è mancato serenamente la mattina di Natale, con la moglie e la famiglia al suo fianco, dopo una lunga malattia. L'unico conforto nel nostro dolore è che le sue difficoltà sono ormai finite e che ha ritrovato la figlia Jessica.

"Robbo" era considerato da molti un eroe del calcio, ma per noi era solo John e papà, l'uomo di famiglia... gentile, affettuoso, spiritoso, divertente e leale.

Anche se i nostri cuori sono spezzati, saremo sempre grati per gli anni che abbiamo avuto il privilegio di condividere con lui e per i ricordi meravigliosi che abbiamo creato. Ci mancherà ogni giorno e lo ameremo per sempre.

John lascia la moglie Sharyl, la figlia Liz e i figli Andrew e Mark, nonché le nipoti Jess e Phoebe".