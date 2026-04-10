È morto Jacek Magiera, vice ct della Polonia: è stato colpito da infarto mentre correva, aveva 49 anni

Da calciatore (era un centrocampista), Magiera ha giocato per 8 stagioni complessive con la maglia del Legia Varsavia, con cui ha vinto due campionati facendola diventare la squadra più importante della propria carriera. All'attivo anche 22 presenze con la Polonia.

La Nazionale lo ha chiamato per entrare nello staff medico del nuovo ct Urban nel luglio del 2025. In precedenza Magiera aveva allenato formazioni come lo Slask e lo stesso Legia Varsavia, il club in cui aveva iniziato la nuova vita da tecnico sempre come vice.