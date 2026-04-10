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Jacek MagieraGetty Images
Stefano Silvestri

È morto Jacek Magiera, vice ct della Polonia: è stato colpito da infarto mentre correva, aveva 49 anni

Polonia
J. Magiera

Il secondo di Probierz ha avuto un malore in mattinata mentre stava facendo jogging ed è stato trovato disteso a terra privo di vita. Il dolore di Lewandowski: "Non doveva andare così".

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La Polonia calcistica si è svegliata nel dolore: in mattinata è morto Jacek Magiera, il vice del commissario tecnico Jan Urban, ruolo che ricopriva dal luglio di un anno fa.

Magiera aveva 49 anni ed è stato colpito da un infarto mentre correva al parco. A comunicarlo è stata la stessa nazionale polacca, che ha confermato il tutto.

Da secondo di Urban, Magiera aveva appena assistito dalla panchina alla sconfitta nella finale playoff contro la Svezia, costata ai polacchi la partecipazione al prossimo Mondiale.

  • IL COMUNICATO DELLA POLONIA

    "La Federazione Polacca - si legge - ha appreso con profondo dolore e immenso rammarico la notizia della morte di Jacek Magiera, secondo allenatore della nazionale polacca. La PZPN porge alla famiglia, agli amici e ai cari di Magiera le più sentite condoglianze. Al contempo, chiediamo di rispettare la privacy e la serenità dei suoi cari in questo momento così difficile".

    https://x.com/pzpn_pl/status/2042528017801519128

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  • STAVA CORRENDO AL PARCO

    Secondo la stampa polacca, Magiera stava correndo in un parco di Breslavia quando è stato colpito da un infarto. Il suo corpo disteso a terra è stato trovato in mattinata. L'allenatore è stato quindi trasportato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

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  • IL DOLORE DI LEWANDOWSKI

    Anche Robert Lewandowski, la principale stella della Polonia, ha voluto esprimere il proprio dolore con un post sul proprio profilo X:

    "Mister, non doveva andare così... Condoglianze alla famiglia e ai cari".

    https://x.com/lewy_official/status/2042552942822134125

  • LA CARRIERA DI MAGIERA

    Da calciatore (era un centrocampista), Magiera ha giocato per 8 stagioni complessive con la maglia del Legia Varsavia, con cui ha vinto due campionati facendola diventare la squadra più importante della propria carriera. All'attivo anche 22 presenze con la Polonia.

    La Nazionale lo ha chiamato per entrare nello staff medico del nuovo ct Urban nel luglio del 2025. In precedenza Magiera aveva allenato formazioni come lo Slask e lo stesso Legia Varsavia, il club in cui aveva iniziato la nuova vita da tecnico sempre come vice.

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