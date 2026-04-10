È morto Jacek Magiera, vice ct della Polonia: è stato colpito da infarto mentre correva, aveva 49 anni

La Polonia calcistica si è svegliata nel dolore: in mattinata è morto Jacek Magiera, il vice del commissario tecnico Jan Urban, ruolo che ricopriva dal luglio di un anno fa.
Magiera aveva 49 anni ed è stato colpito da un infarto mentre correva al parco. A comunicarlo è stata la stessa nazionale polacca, che ha confermato il tutto.
Da secondo di Urban, Magiera aveva appena assistito dalla panchina alla sconfitta nella finale playoff contro la Svezia, costata ai polacchi la partecipazione al prossimo Mondiale.