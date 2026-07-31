È morto Franco Baresi, aveva 66 anni: il Milan e l'Italia del calcio perdono una leggenda assoluta

Questa volta, purtroppo, è tutto vero: Franco Baresi è morto all'età di 66 anni.
A confermare la triste notizia è stato il Milan, la squadra in cui Baresi ha trascorso l'intera carriera da calciatore, con un comunicato ufficiale.
L'ex capitano e bandiera dei rossoneri e della Nazionale azzurra lottava da tempo contro una malattia: lascia nel lutto l'intera Italia calcistica, che tra gli anni ottanta e novanta ne ha apprezzato le gesta da fuoriclasse.
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