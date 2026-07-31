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Baresi morteGetty Images
Stefano Silvestri

È morto Franco Baresi, aveva 66 anni: il Milan e l'Italia del calcio perdono una leggenda assoluta

Il calcio italiano piange la scomparsa di un altro personaggio che ha contribuito a scriverne la storia: Franco Baresi è morto. Il Milan: "Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante del nostro DNA".

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Questa volta, purtroppo, è tutto vero: Franco Baresi è morto all'età di 66 anni.

A confermare la triste notizia è stato il Milan, la squadra in cui Baresi ha trascorso l'intera carriera da calciatore, con un comunicato ufficiale.

L'ex capitano e bandiera dei rossoneri e della Nazionale azzurra lottava da tempo contro una malattia: lascia nel lutto l'intera Italia calcistica, che tra gli anni ottanta e novanta ne ha apprezzato le gesta da fuoriclasse.


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  • IL CORDOGLIO DEL MILAN

    Questa è la triste conferma della morte di Baresi da parte del Milan:

    "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".



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  • L'INIZIALE SMENTITA

    Le voci sulla morte di Franco Baresi avevano già cominciato a diffondersi durante la giornata di mercoledì 29 luglio, inducendo il Milan a divulgare una smentita ufficiale:

    "AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

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  • LA MALATTIA

    Nel 2025 Baresi si era sottoposto a un'operazione ai polmoni, resa necessaria dalla comparsa di un nodulo. Come spiegato ai tempi dal Milan, "si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva".

    L'operazione era riuscita e non aveva avuto complicazioni, ma Baresi, come spiegato sempre dal club rossonero, "è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico".

    Lo stesso ex capitano aveva rassicurato tutti sulle proprie condizioni, confermando però la necessità di un percorso da affrontare:

    "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio".

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  • UNA CARRIERA DA FUORICLASSE

    Quasi superfluo raccontare chi sia stato Franco Baresi per il Milan e per il calcio italiano: una leggenda, sia a tinte rossonere che azzurre.

    A 17 anni l'esordio nella prima squadra del club rossonero, che lo aveva portato nelle proprie giovanili dopo il "no" dell'Inter. E da lì, l'inizio di una storia durata quasi un ventennio: storia dorata, storia di trionfi.

    Da Arrigo Sacchi a Fabio Capello, il Milan non ha mai fatto a meno di lui. Sempre presente, leader della difesa e dello spogliatoio. Con una serie di trofei lunga e prestigiosa: sei campionati, tre Coppe dei Campioni/Champions League, coppe, supercoppe. Un palmarès da fuoriclasse assoluto.

    In Nazionale, con cui ha collezionato 81 presenze, gli è mancato l'acuto vero: che rimpianti a Italia '90 e USA '94. Ma Baresi aveva fatto parte della spedizione vincente del 1982 in Spagna, anche se da giovane comprimario.

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