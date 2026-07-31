È morto Franco Baresi, aveva 66 anni: il Milan e l'Italia del calcio perdono una leggenda assoluta

Quasi superfluo raccontare chi sia stato Franco Baresi per il Milan e per il calcio italiano: una leggenda, sia a tinte rossonere che azzurre.

A 17 anni l'esordio nella prima squadra del club rossonero, che lo aveva portato nelle proprie giovanili dopo il "no" dell'Inter. E da lì, l'inizio di una storia durata quasi un ventennio: storia dorata, storia di trionfi.

Da Arrigo Sacchi a Fabio Capello, il Milan non ha mai fatto a meno di lui. Sempre presente, leader della difesa e dello spogliatoio. Con una serie di trofei lunga e prestigiosa: sei campionati, tre Coppe dei Campioni/Champions League, coppe, supercoppe. Un palmarès da fuoriclasse assoluto.

In Nazionale, con cui ha collezionato 81 presenze, gli è mancato l'acuto vero: che rimpianti a Italia '90 e USA '94. Ma Baresi aveva fatto parte della spedizione vincente del 1982 in Spagna, anche se da giovane comprimario.