È l'ora di Erling Haaland, il Manchester City ha bisogno che il suo attaccante si scrolli di dosso l'etichetta di "giocatore che fallisce le partite importanti" nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal

A destare preoccupazione in vista della finale di domenica non è solo la mancanza di goal o assist a Wembley. Nelle sue sei presenze ha totalizzato solo nove tiri, di cui appena tre in porta e uno contro il palo. La prima volta che Haaland è andato a Wembley è stata nella semifinale della FA Cup del 2023 contro lo Sheffield United e, nonostante l'enorme divario di qualità, non è riuscito a lasciare il segno, mentre Riyad Mahrez ha segnato tutti i goal nella vittoria per 3-0.

La finale contro il Manchester United del mese successivo è stata molto più equilibrata, ma Haaland ha disputato una partita sottotono mentre a conquistare i titoli dei giornali è stato invece Ilkay Gundogan. Ha assaporato la sconfitta a Wembley per la prima volta nel Community Shield del 2023, venendo sostituito durante il pareggio per 1-1 e non prendendo parte ai calci di rigore vinti dai Gunners.

Si è infortunato nella semifinale di FA Cup del 2024 contro il Chelsea e poi ha offerto un'altra prestazione sottotono in finale, quando lo United ha vendicato la sconfitta dell'anno precedente. Haaland è almeno riuscito a trovare la rete nel Community Shield contro lo United nella partita successiva, ma solo ai rigori.

Mentre nella scorsa stagione si è infortunato nella semifinale contro il Nottingham Forest, tornando in tempo comunque per la finale contro il Crystal Palace.