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Erling Haaland GFXGOAL
Richard Martin

È l'ora di Erling Haaland, il Manchester City ha bisogno che il suo attaccante si scrolli di dosso l'etichetta di "giocatore che fallisce le partite importanti" nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal

Il record di Erling Haaland, che non ha mai segnato in sei partite a Wembley, è sotto i riflettori in vista della finale di Carabao Cup tra Manchester City e Arsenal: è ora che rompa questa maledizione.

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"Ti affina la mente e presenta evidenti analogie con il calcio", ha dichiarato Erling Haaland quando questa settimana ha annunciato il suo investimento nel Campionato mondiale di scacchi Total.

"Devi pensare velocemente, fidarti del tuo istinto e prevedere diverse mosse in anticipo. La strategia e la pianificazione sono fondamentali". La strategia dell’attaccante del Manchester City è impeccabile, tranne che in uno stadio in particolare: Wembley.

In sei partite nell'iconico stadio del calcio inglese, infatti, Haaland non è mai riuscito a segnare. Una maledizione che deve rompere nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal.

  • Manchester City v Manchester United - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    TRE TIRI IN PORTA

    A destare preoccupazione in vista della finale di domenica non è solo la mancanza di goal o assist a Wembley. Nelle sue sei presenze ha totalizzato solo nove tiri, di cui appena tre in porta e uno contro il palo. La prima volta che Haaland è andato a Wembley è stata nella semifinale della FA Cup del 2023 contro lo Sheffield United e, nonostante l'enorme divario di qualità, non è riuscito a lasciare il segno, mentre Riyad Mahrez ha segnato tutti i goal nella vittoria per 3-0.

    La finale contro il Manchester United del mese successivo è stata molto più equilibrata, ma Haaland ha disputato una partita sottotono mentre a conquistare i titoli dei giornali è stato invece Ilkay Gundogan. Ha assaporato la sconfitta a Wembley per la prima volta nel Community Shield del 2023, venendo sostituito durante il pareggio per 1-1 e non prendendo parte ai calci di rigore vinti dai Gunners.

    Si è infortunato nella semifinale di FA Cup del 2024 contro il Chelsea e poi ha offerto un'altra prestazione sottotono in finale, quando lo United ha vendicato la sconfitta dell'anno precedente. Haaland è almeno riuscito a trovare la rete nel Community Shield contro lo United nella partita successiva, ma solo ai rigori.

    Mentre nella scorsa stagione si è infortunato nella semifinale contro il Nottingham Forest, tornando in tempo comunque per la finale contro il Crystal Palace.

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  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    LA GRANDE DELUSIONE

    Ma quella è stata probabilmente la sua più grande delusione fino ad ora, dato che il City ha subito la sconfitta più sorprendente in una finale di FA Cup dai tempi di quella contro il Wigan nel 2013. E, cosa peggiore di tutte, Haaland si è tirato indietro nel tirare un rigore, lasciando che a calciare al suo posto fosse Omar Marmoush, il cui tiro è stato parato da Dean Henderson.

    Wayne Rooney non ha risparmiato critiche al norvegese dopo quella che ha considerato un'imperdonabile negligenza. "Erling Haaland è un attaccante di livello mondiale, ma se parliamo di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, è impossibile che loro sprechino un pallone del genere", ha detto.

    "Questo è ciò che distingue questi due giocatori da Erling Haaland o Kylian Mbappé e tutti gli altri. Sono egoisti e vogliono segnare in ogni partita. Quando Haaland sbaglia delle occasioni, penso che si veda che la cosa lo colpisce e che lo influenzi. Forse il pensiero di tirare un rigore a Wembley potrebbe essere stato troppo per lui. Non si può mai sapere, è un essere umano."


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  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    MAI A SEGNO IN OTTO FINALI

    Da allora Haaland ha ammesso: "Non avrei dovuto passarla a un nuovo giocatore. Quindi tutta la responsabilità è mia. Sono stato io a metterlo in questa situazione. Avevo un buon presentimento su di lui. Ma avrei dovuto tirare io stesso".

    Ma non è solo sotto l'arco di Wembley che Haaland ha la strana abitudine di perdere il suo solito sangue freddo da goleador. Non è riuscito a segnare in tutte e otto le finali che ha disputato con il City, rimanendo a secco anche nella Community Shield del 2022 a Leicester, nella finale di Champions League del 2023 a Istanbul e nella Supercoppa in Grecia dello stesso anno.

    Questo gli è valso l'indesiderato titolo di "big-game bottler", anche se il suo record nelle partite decisive della Premier League non è affatto così negativo come alcuni sostengono.


  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    69% DI REALIZZAZIONE CONTRO LE BIG SIX

    In 35 partite contro le "Big Six" ha totalizzato 24 goal e 10 assist. Si tratta di poco meno di un contributo offensivo a partita, mentre considerando solo i goal si ottiene una percentuale di realizzazione del 69%.

    Sembra negativo solo se confrontato con i numeri complessivi di Haaland con il City, dove ha una percentuale di realizzazione dell'82%. Non molti tifosi del City gli invidiano il suo record contro lo United, ad esempio, avendo segnato otto goal e fornito tre assist nelle sue sette partite di campionato contro i più grandi rivali del City. Contro l'Arsenal il suo bottino è di cinque goal e due assist in sette partite.

    Ha spesso faticato contro il Liverpool, ma in questa stagione ha segnato in entrambe le partite e ha dato il via alla recente rimonta con un assist per Bernardo Silva, totalizzando tre goal e un assist in sei partite.

    Contro il Chelsea ha totalizzato quattro goal e due assist, mentre ha un bottino identico nelle partite contro il Tottenham, inclusi i due goal segnati nella partita decisiva del maggio 2024.


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  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL SILENZIO DEI GOAL

    Anche il bilancio di Haaland contro il Real Madrid in Champions League, sulla carta, non è poi così male, con quattro goal in otto partite, sebbene con l’importante precisazione che ha fatto parte della squadra vincente solo due volte e solo una volta quando è andato a segno.

    Quella partita risale alla fase a gironi di dicembre ed è stata completamente oscurata dalla sconfitta per 5-1 complessiva della scorsa settimana negli ottavi di finale, la terza eliminazione consecutiva del City per mano dei 15 volte vincitori della competizione.

    In 14 partite a eliminazione diretta di Champions League ha segnato 11 goal, anche se cinque sono arrivati tutti contro il Lipsia negli ottavi di finale del 2023.

    Guardiola ha sempre messo in guardia dal dare troppo peso ai periodi di digiuno di qualsiasi attaccante, in particolare quando si tratta di Haaland.

    "Con i capocannoniere o gli attaccanti che segnano molti goal, non criticateli perché vi zittiranno, questo è certo", ha detto Guardiola nel 2024. "Prima o poi, succederà. Sicuramente, se devo scegliere un [giocatore che segni], scelgo lui".


  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    LA MALEDIZIONE DA SFATARE

    Sulla stessa linea, Sergio Agüero ha dichiarato il mese scorso: "Il fatto è che Haaland ha viziato tutti. Ogni stagione segna sempre più goal, quindi quando non va a segno in un paio di partite, viene messo in discussione".

    Vale anche la pena ricordare ciò che lo stesso Haaland ha detto alla vigilia della finale di Champions League del 2023, quando gli è stato chiesto del suo finale di stagione sottotono. Per lui, è tutta una questione di prospettiva. "Si può pensare a un goal in sette partite", ha detto Haaland con un sorriso sfacciato. "O a 52 goal in 52 partite e otto assist, credo".

    Ma è chiaro che se domenica sera l'Arsenal solleverà la Carabao Cup a Wembley e Haaland sarà ancora a zero goal dopo la sua settima partita nella casa del calcio inglese, allora la sua reputazione di giocatore che fallisce nelle partite importanti sarà sulla bocca di tutti.

    Come ha detto all'Arsenal due anni fa, è ora che Haaland rimanga umile e metta fine a quella reputazione una volta per tutte, aggiungendo finalmente Wembley ai tanti, tantissimi stadi che ha conquistato.


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