È l'ora di Erling Haaland, il Manchester City ha bisogno che il suo attaccante si scrolli di dosso l'etichetta di "giocatore che fallisce le partite importanti" nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal

"Ti affina la mente e presenta evidenti analogie con il calcio", ha dichiarato Erling Haaland quando questa settimana ha annunciato il suo investimento nel Campionato mondiale di scacchi Total.
"Devi pensare velocemente, fidarti del tuo istinto e prevedere diverse mosse in anticipo. La strategia e la pianificazione sono fondamentali". La strategia dell’attaccante del Manchester City è impeccabile, tranne che in uno stadio in particolare: Wembley.
In sei partite nell'iconico stadio del calcio inglese, infatti, Haaland non è mai riuscito a segnare. Una maledizione che deve rompere nella finale di Carabao Cup contro l'Arsenal.