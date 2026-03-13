L'attaccante Hugo Ekitike del Liverpool FC, in un'intervista con TNT Sports, ha parlato con entusiasmo del suo compagno di squadra Florian Wirtz, che gli avrebbe reso la vita nel Merseyside "più facile".
"È con lui che mi piace giocare di più!" La stella del Liverpool FC considera Florian Wirtz il suo compagno di squadra preferito
"In questa squadra, secondo me, è il giocatore con cui preferisco giocare", ha detto Ekitike parlando del giocatore della nazionale tedesca. "Mi piacciono anche gli altri giocatori, ma quando giochi come attaccante e hai un numero 10 che capisce così tanto di calcio e vuole giocare allo stesso modo in cui giochi tu, le cose diventano più facili".
Mentre Ekitike è passato dall'Eintracht Francoforte ai Reds per 95 milioni di euro prima dell'inizio della stagione, Wirtz è arrivato dal Bayer Leverkusen per 125 milioni di euro. E se dipenderà dal francese, i due hanno ancora molto da fare insieme.
"Gli ho detto che possiamo raggiungere grandi traguardi se giochiamo insieme. Quando mi passa la palla, io gliela restituisco e poi succede qualcosa", ha detto Ekitike. "Mi piace molto giocare con lui e so che è un giocatore che può darmi molti assist durante tutta la stagione. È bello avere al proprio fianco un giocatore del genere, che ti fa brillare".
Wirtz ancora una volta sotto critica a Liverpool
Parole che dovrebbero essere un balsamo per l'anima di Wirtz, dopo che questi è stato ripetutamente oggetto di critiche a Liverpool e non è ancora riuscito a soddisfare pienamente le aspettative riposte in lui sin dal suo trasferimento in Inghilterra.
Finora, il giocatore della nazionale tedesca ha contribuito con sei gol e otto assist nei 37 incontri ufficiali disputati con i Reds, il suo contratto è valido fino al 2030. Ekitike, invece, ha segnato 16 gol in 39 incontri ufficiali, il suo contratto è valido fino al 2031.
Florian Wirtz: dati sulle prestazioni 2025/26
Concorso Partite Gol Assist Premier League 25 4 3 Champions League 8 1 3 FA Cup 3 1 1 Community Shield 1 - 1