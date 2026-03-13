"È con lui che mi piace giocare di più!" La stella del Liverpool FC considera Florian Wirtz il suo compagno di squadra preferito

"In questa squadra, secondo me, è il giocatore con cui preferisco giocare", ha detto Ekitike parlando del giocatore della nazionale tedesca. "Mi piacciono anche gli altri giocatori, ma quando giochi come attaccante e hai un numero 10 che capisce così tanto di calcio e vuole giocare allo stesso modo in cui giochi tu, le cose diventano più facili".

Mentre Ekitike è passato dall'Eintracht Francoforte ai Reds per 95 milioni di euro prima dell'inizio della stagione, Wirtz è arrivato dal Bayer Leverkusen per 125 milioni di euro. E se dipenderà dal francese, i due hanno ancora molto da fare insieme.

"Gli ho detto che possiamo raggiungere grandi traguardi se giochiamo insieme. Quando mi passa la palla, io gliela restituisco e poi succede qualcosa", ha detto Ekitike. "Mi piace molto giocare con lui e so che è un giocatore che può darmi molti assist durante tutta la stagione. È bello avere al proprio fianco un giocatore del genere, che ti fa brillare".