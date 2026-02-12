Getty Images Sport
"È come Ryanair" - Roy Keane esprime un giudizio severo sul nuovo acquisto estivo del Manchester United
Keane ci prova
Keane ha preso di mira Sesko dopo il suo incredibile gol. L'attaccante è entrato dalla panchina e ha sfruttato un ottimo cross di Bryan Mbeumo, trasformando il pallone nell'angolo superiore della porta e mantenendo l'imbattibilità di Carrick a cinque partite. Tuttavia, Keane ritiene, con il suo tipico stile, che ciò sia semplicemente il riflesso del calo di livello dell'Old Trafford, paragonandolo alla Ryanair.
Dopo la partita, però, Carrick ha elogiato Sesko.
Ha detto: "È un gol incredibile, considerando l'angolo da cui è stato realizzato, la precisione e la conclusione: è un gol straordinario. Ben è capace di farlo, lo ha sempre fatto. Non è che sia improvvisamente sbucato dal nulla. Lo ha sempre fatto, ha dimostrato di saper segnare. Lo ha fatto anche durante gli allenamenti con noi.
"Non è una sorpresa, ad essere sinceri. Penso che sia quello che fa, è quello che sa fare bene".
L'audace interpretazione di Keane
Keane ha dichiarato su Stick To Football: "È stato un bel gol. Mi dispiace, ma non è quello che dovrebbe fare? Entra dalla panchina e la sua squadra sta cercando di recuperare.
Il Manchester United e le sue aspettative sono come Ryanair. Se un volo è in orario, tutti applaudono, ridono e scherzano. Ma di solito si arriva con due ore di ritardo e tutti pensano che sia la norma!
"Ho volato con Ryanair domenica e c'è stato un ritardo di due ore. Nessuno ha protestato perché è quello che ci aspettiamo. Le aspettative sono basse...
"Con Ryanair, sai quando atterri e suonano la musica perché era in orario? Questo è Sesko e lo United, è quello che ci si aspetta...
"Hai basse aspettative, lui è un attaccante! Ho visto il gol, è stato un bel tiro con un ottimo tempismo. Tutti si stanno entusiasmando perché è un pareggio, [Ian] Wright lo faceva ogni settimana...
"Tu (Neville) sei un loro sostenitore, tu e Jim Ratcliffe! Un pareggio al West Ham ed è fantastico? Questo è il mio punto, non c'è pressione su questa squadra dello United".
Il modulo di Sesko
Sesko ha segnato sei gol in Premier League in questa stagione e ora ha quattro gol nelle ultime cinque partite disputate con il club.
Carrick ha aggiunto: "L'ultimo gli avrà fatto un gran bene. Stasera è stato un po' diverso, vista l'emozione della partita, ma è stato sicuramente un momento importante e significativo per lui e per noi".
Cosa succederà dopo?
Il Manchester United affronterà l'Everton in trasferta lunedì sera, prima dello scontro con il Crystal Palace. La squadra di Carrick è quarta in classifica, a 11 punti dalla capolista Arsenal. Il club ha anche solo un punto di vantaggio sul Chelsea, quinto in classifica.
Michael Owen ha dichiarato a GOAL che lo United potrebbe tornare a lottare per il titolo entro due anni, affermando: "Anche se stanno andando molto bene, non si tratta solo di cosa si può aggiungere a questa squadra per darle la possibilità di vincere qualcosa. Sappiamo tutti che Casemiro se ne andrà. Pensiamo tutti che abbiano ancora bisogno di giocatori. C'è anche un punto interrogativo su Bruno Fernandes e sulla sua permanenza. È possibile che questa squadra, quest'estate, debba ancora subire qualche cambiamento. È difficile da dire.
"Nella sua forma attuale, la squadra attuale e il modo in cui sta giocando in questo momento, potrebbe finire seconda o terza in campionato alla fine della stagione. Se il campionato iniziasse domani, non si potrebbe escludere che abbia una reale possibilità di lottare per il titolo, visto il modo in cui sta giocando, il modo in cui sta giocando il Liverpool, il modo in cui sta giocando il City. In generale, le loro stagioni sono state piuttosto deludenti e quest'anno il punteggio totale per vincere il campionato sarà basso. Non si può escludere, visto come stanno giocando al momento".
