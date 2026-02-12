"È come Ryanair" - Roy Keane esprime un giudizio severo sul nuovo acquisto estivo del Manchester United

Keane ha preso di mira Sesko dopo il suo incredibile gol. L'attaccante è entrato dalla panchina e ha sfruttato un ottimo cross di Bryan Mbeumo, trasformando il pallone nell'angolo superiore della porta e mantenendo l'imbattibilità di Carrick a cinque partite. Tuttavia, Keane ritiene, con il suo tipico stile, che ciò sia semplicemente il riflesso del calo di livello dell'Old Trafford, paragonandolo alla Ryanair.

Dopo la partita, però, Carrick ha elogiato Sesko.

Ha detto: "È un gol incredibile, considerando l'angolo da cui è stato realizzato, la precisione e la conclusione: è un gol straordinario. Ben è capace di farlo, lo ha sempre fatto. Non è che sia improvvisamente sbucato dal nulla. Lo ha sempre fatto, ha dimostrato di saper segnare. Lo ha fatto anche durante gli allenamenti con noi.

"Non è una sorpresa, ad essere sinceri. Penso che sia quello che fa, è quello che sa fare bene".