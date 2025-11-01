"È come giocare in dieci uomini": la dura critica a Salah dopo il pessimo avvio di stagione col Liverpool

Alla domanda se Salah fosse fuori forma o in declino, Heskey ha risposto così ai microfoni di 10bet Casino.

"Penso che si tratti un po' di entrambe le cose. Sì, è fuori forma, ma con l'avanzare dell'età è inevitabile un certo calo di prestazioni. Chiunque abbia più di 30 anni subisce un contraccolpo del genere. Non è qualcosa di improvviso, ma è in atto già da due o tre stagioni".

Salah mostra sempre più spesso prestazioni scadenti ma continua a segnare, "motivo per cui trascuriamo il resto", ha aggiunto l'ex attaccante.

"Che si tratti di uno o due goal, un rigore o un tap-in alla fine della partita. Dimentichiamo la prestazione a causa del goal. Ora ci troviamo in una situazione in cui ultimamente non ha segnato e non ha dato alcun contributo". Il 33enne è però "uno di quei giocatori che non vorresti mai sostituire, perché indipendentemente dalla sua forma è sempre pericoloso. A volte è questo il problema con lui. È pericoloso, ma se non segna può sembrare insignificante, come se si giocasse in dieci".