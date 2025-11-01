"È come giocare in dieci uomini": la dura critica a Salah dopo il pessimo avvio di stagione col Liverpool

Quattro sconfitte consecutive in Premier League, vetta occupata dall'Arsenal distante sette lunghezze ed eliminazione dalla Carabao Cup: l'avvio di stagione del Liverpool non sta rispettando le grandi attese estive.
Complice un mercato faraonico in grado di rafforzare la rosa campione d'Inghilterra, dagli uomini di Slot ci si attendeva ben altro rendimento: in particolare da Mohamed Salah, finito nell'occhio del ciclone per la scarsa qualità delle prestazioni offerte in campo.
Secondo Emile Heskey, che ha giocato per quattro anni ai 'Reds', l'egiziano ha una grande fetta di responsabilità nell'attuale crisi: l'ex Roma, peraltro, sarebbe già da tre stagioni in una spirale discendente, che i suoi goal hanno spesso smascherato.