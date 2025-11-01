Pubblicità
"È come giocare in dieci uomini": la dura critica a Salah dopo il pessimo avvio di stagione col Liverpool

Il Liverpool sta attraversando una profonda crisi e, secondo un ex giocatore dei 'Reds', la colpa è anche di Mohamed Salah.

Quattro sconfitte consecutive in Premier League, vetta occupata dall'Arsenal distante sette lunghezze ed eliminazione dalla Carabao Cup: l'avvio di stagione del Liverpool non sta rispettando le grandi attese estive.

Complice un mercato faraonico in grado di rafforzare la rosa campione d'Inghilterra, dagli uomini di Slot ci si attendeva ben altro rendimento: in particolare da Mohamed Salah, finito nell'occhio del ciclone per la scarsa qualità delle prestazioni offerte in campo.

Secondo Emile Heskey, che ha giocato per quattro anni ai 'Reds', l'egiziano ha una grande fetta di responsabilità nell'attuale crisi: l'ex Roma, peraltro, sarebbe già da tre stagioni in una spirale discendente, che i suoi goal hanno spesso smascherato.

  • COSA HA DETTO HESKEY SU SALAH

    Alla domanda se Salah fosse fuori forma o in declino, Heskey ha risposto così ai microfoni di 10bet Casino.

    "Penso che si tratti un po' di entrambe le cose. Sì, è fuori forma, ma con l'avanzare dell'età è inevitabile un certo calo di prestazioni. Chiunque abbia più di 30 anni subisce un contraccolpo del genere. Non è qualcosa di improvviso, ma è in atto già da due o tre stagioni".

    Salah mostra sempre più spesso prestazioni scadenti ma continua a segnare, "motivo per cui trascuriamo il resto", ha aggiunto l'ex attaccante. 

    "Che si tratti di uno o due goal, un rigore o un tap-in alla fine della partita. Dimentichiamo la prestazione a causa del goal. Ora ci troviamo in una situazione in cui ultimamente non ha segnato e non ha dato alcun contributo". Il 33enne è però "uno di quei giocatori che non vorresti mai sostituire, perché indipendentemente dalla sua forma è sempre pericoloso. A volte è questo il problema con lui. È pericoloso, ma se non segna può sembrare insignificante, come se si giocasse in dieci".

    PERIODO DA INCUBO

    Salah ha segnato il suo primo goal dopo oltre un mese lo scorso fine settimana nella partita persa per 3-2 sul campo del Brentford: si è trattato del terzo sigillo, mentre nella scorsa stagione a questo punto ne aveva già segnati il doppio.

    Durante la settimana, Salah non è sceso in campo con i 'Reds' a causa della mega rotazione decisa dall'allenatore Arne Slot, quando il Liverpool ha perso 0-3 contro il Crystal Palace ed è stato eliminato dalla Coppa di Lega. È stata la sesta sconfitta nelle ultime sette partite ufficiali, con l'unica eccezione della vittoria per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte in Champions League. Senza Salah nella formazione titolare.

    IL MONDO AL CONTRARIO

    Con la sconfitta contro il Brentford dello scorso weekend, i campioni in carica hanno già perso lo stesso numero di partite di campionato dell'intera stagione precedente e sono già a sette punti dall'Arsenal capolista.

    "Non possono permettersi di perdere un'altra partita se vogliono vincere la Premier League", ha sottolineato Heskey.

    "Penso che l'Arsenal abbia ora le migliori possibilità di vincere il titolo. Tuttavia, credo che tutte le squadre in lizza perderanno punti qua e là, ma non saranno molti, quindi il Liverpool non può permettersi altri passi falsi".

  • E ADESSO?

    Il Liverpool ha davanti una serie di partite difficili, a partire da quella contro l'Aston Villa. La prossima settimana giocherà in Champions League contro il Real Madrid, prima della trasferta di Manchester al cospetto del City di Guardiola.

    Salah non sarà disponibile per po' di tempo nel periodo natalizio a causa della Coppa d'Africa (in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio).

