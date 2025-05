E’ 1-1 nel ‘Dérbi do século’ tra Benfica e Sporting: Leoes ad una vittoria dal titolo di Campioni di Portogallo

Benfica vs Sporting CP

E’ finito 1-1 al Da Luz il derby che poteva assegnare il titolo: Benfica fermato da un palo, Sporting ad una vittoria dal trionfo.

Si è chiuso senza vincitori e senza vinti quello che in Portogallo è stato ribattezzato ‘Dérbi do século’.

Una sfida, quella che ha visto protagoniste Benfica e Sporting Lisbona, che di fatto aveva assunto i contorni di una sorta di spareggio per il titolo.

Le due squadre infatti, si sono presentate allo scontro diretto appaiate in testa alla classifica del campionato e, visto il risultato del confronto dell’andata, allo Sporting sarebbe bastata una vittoria per assicurarsi per il secondo anno di fila il titolo di Campione del Portogallo.

L'articolo prosegue qui sotto

Titolo che sarebbe potuto matematicamente andare anche al Benfica in caso di successo con due goal di scarto, ma l’1-1 maturato al Da Luz rimanda ogni discorso all’ultimo turno.