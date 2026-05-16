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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Lelio Donato

Dzeko si confessa: "L'Italia è più forte della Bosnia, alla Fiorentina ho pensato di smettere, spero che De Rossi fermi il Milan"

Serie A

L'attaccante si appresta a giocare i Mondiali a 40 anni e non vuole lasciare il calcio dopo i grandi dubbi alla Fiorentina: "Continuo ma non so ancora dove". Dzeko torna poi sull'eliminazione dell'Italia: "Avete sentito la pressione, partita condizionata anche dall'espulsione di Bastoni".

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Edin Dzeko è pronto a guidare la sua Bosnia-Herzegovina ai Mondiali dopo aver contribuito alla promozione dello Schalke 04 in Bundesliga.

L'attaccante, che ha compiuto 40 anni lo scorso marzo, peraltro non ha alcuna intenzione di smettere nonostante i dubbi sul futuro durante il difficile periodo vissuto alla Fiorentina.

Dzeko durante la lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' è tornato anche sull'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali, spiegando i motivi della sconfitta azzurra contro la Bosnia.

  • L'ELIMINAZIONE DELL'ITALIA

    "Io penso che la vostra Nazionale sia più forte della nostra.E la partita è andata in un certo modo anche a causa dell’espulsione di Bastoni. Secondo me l’Italia è stata eliminata perché ha sentito la pressione del terzo Mondiale di fila che sfuggiva via. Pressione che anche voi media avete alimentato. Per giorni avete parlato del nostro stadio, dell’inferno che avreste trovato a Zenica, dei balconi che si affacciavano sul campo, senza analizzare il reale valore della Bosnia, che ha tanti talenti interessanti pur non essendo al vostro livello” sottolinea Dzeko.

    Il video dell'esultanza di alcuni giocatori azzurri prima di affrontare la Bosnia, invece, secondo l'attaccante non ha inciso: "Anche a me è capitato di essere contento per un sorteggio.Il problema è che nell’era dei social bisogna stare attenti a tutto per non essere beccati. La diffusione del video ha creato trambusto. Ma qualcosa di sicuro non funziona, visti i risultati. Una squadra come l’Italia non può avere paura della Bosnia o appunto del Galles”. 

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  • IL FALLIMENTO ALLA FIORENTINA

    L'ultima esperienza italiana di Edin Dzeko, alla Fiorentina, è stata molto negativa.

    E il bomber bosniaco non si nasconde: "Capita di non trovarsi bene in un posto. Le aspettative erano alte e nessuno è riuscito a rispettarle. In effetti giocavo poco, la situazione nella squadra era caotica, stavo pensando di chiudere.Ma dentro di me una vocina mi diceva che non avrei potuto lasciare il calcio da uomo triste. E ho cambiato: avevo bisogno di una squadra che mi facesse giocare con continuità perché il grande obiettivo era partecipare all’ultimo Mondiale”. 

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  • L'INTER E IL CONSIGLIO A MUHAREMOVIC

    Dzeko è invece rimasto molto legato all'Inter a cui consiglia il compagno di nazionale Muharemovic, oggi al Sassuolo.

    "La stagione dell'Inter? Non posso dire di essere sorpreso perché già quando c’ero io la società e la squadra erano di grande livello. Ma questa è stata davvero un’annata storica, per la quale devo fare a tutti i complimenti. Anche a Chivu, che all’inizio veniva guardato in modo strano e che invece ha dimostrato il proprio valore. Non sono andati bene in Champions ma può capitare. Muharemovic? Sarebbe un’operazione top. Per l’Inter e per il giocatore, che ovviamente conosco molto bene. È un ragazzo già pronto per il salto” ha assicurato Dzeko.

  • IL TIFO PER LA ROMA E IL FUTURO

    Dzeko spinge la Roma in Champions League e 'gufa' il Milan: "Lo spero: come l’Inter, mi è rimasta nel cuore. Mi auguro che il mio ex capitano Daniele (De Rossi, ndr) riesca a fermare il Milan: penso possa riuscirci".

    Infine allontana l'ipotesi del ritiro: "Finché sentirò di poter essere utile alla squadra in cui gioco, non ho ragione di smettere. Non ci avrei mai creduto 10 anni fa. Quindi continuo, solo che non so ancora dove”.


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