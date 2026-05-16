Dzeko si confessa: "L'Italia è più forte della Bosnia, alla Fiorentina ho pensato di smettere, spero che De Rossi fermi il Milan"

Edin Dzeko è pronto a guidare la sua Bosnia-Herzegovina ai Mondiali dopo aver contribuito alla promozione dello Schalke 04 in Bundesliga.
L'attaccante, che ha compiuto 40 anni lo scorso marzo, peraltro non ha alcuna intenzione di smettere nonostante i dubbi sul futuro durante il difficile periodo vissuto alla Fiorentina.
Dzeko durante la lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' è tornato anche sull'eliminazione dell'Italia dai prossimi Mondiali, spiegando i motivi della sconfitta azzurra contro la Bosnia.