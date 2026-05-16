Dzeko si confessa: "L'Italia è più forte della Bosnia, alla Fiorentina ho pensato di smettere, spero che De Rossi fermi il Milan"

"Io penso che la vostra Nazionale sia più forte della nostra.E la partita è andata in un certo modo anche a causa dell’espulsione di Bastoni. Secondo me l’Italia è stata eliminata perché ha sentito la pressione del terzo Mondiale di fila che sfuggiva via. Pressione che anche voi media avete alimentato. Per giorni avete parlato del nostro stadio, dell’inferno che avreste trovato a Zenica, dei balconi che si affacciavano sul campo, senza analizzare il reale valore della Bosnia, che ha tanti talenti interessanti pur non essendo al vostro livello” sottolinea Dzeko.

Il video dell'esultanza di alcuni giocatori azzurri prima di affrontare la Bosnia, invece, secondo l'attaccante non ha inciso: "Anche a me è capitato di essere contento per un sorteggio.Il problema è che nell’era dei social bisogna stare attenti a tutto per non essere beccati. La diffusione del video ha creato trambusto. Ma qualcosa di sicuro non funziona, visti i risultati. Una squadra come l’Italia non può avere paura della Bosnia o appunto del Galles”.