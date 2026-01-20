Dzeko a un passo dall'addio alla Forentina, accordo trovato con Schalke 04 e Paris FC

Grandi passi avanti quindi per l'addio di Dzeko alla Fiorentina. L'intesa tra i club, sia con lo Schalke sia con il Paris FC è un formalità.

I viola infatti vogliono lasciarlo partire e togliersi un ingaggio pesante per un giocatore che in campo ha dato poco in questi mesi alla squadra e hanno già dato il via libera alla partenza dell'attaccante.