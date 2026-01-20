Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ACF Fiorentina v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Andrea Ajello

Dzeko a un passo dall'addio alla Forentina, accordo trovato con Schalke 04 e Paris FC

L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina è a un passo da essere chiusa dopo soli pochi mesi: l'ex Inter ha raggiunto un'intesa con il club tedesco che con quello francese e adesso dovrà scegliere.

Pubblicità

Edin Dzeko cambierà nuovamente squadra anche se ancora non è certa la sua prossima destinazione che potrebbe essere  in Germania, in particolare allo Schalke 04, o in Francia, al Paris FC. L'attaccante bosniaco, arrivato a Firenze in estate, ha vissuto mesi complicati con la maglia viola.

A tal punto che le strade tra la Fiorentina e Dzeko si separeranno già nell'immediato, nella finestra di mercato invernale. 

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, c'è una grande novità sul futuro del centravanti, che avrebbe già detto sì e trovato un'intesa con lo Schalke. Ma anche il Paris FC ha raggiunto l'accordo con il giocatore.

  • DZEKO HA L'ACCORDO CON SCHALKE 04 E PARIS FC

    Non è certo una sorpresa che Dzeko possa lasciare la Fiorentina a breve ma la novità delle ultime ore, riportata dalla Germania, riguarda la destinazione del bosniaco che potrebbe davvero rientrare in Germania dopo gli anni al Werder Brema.

    Lo Schalke non è però l'unico club, anzi. Anche il Paris FC si è fatto avanti per Dzeko trovando terreno fertile. 

    Come riporta Moretto infatti, il 39enne ha raggiunto un accordo verbale totale sia con lo Schalke che con il club parigino. Adesso toccherà a Dzeko quindi decidere quale delle due proposte accettare e darà una risposta definitiva tra oggi e domani.

    • Pubblicità

  • COME LO SCHALKE HA PROVATO A CONVINCERE DZEKO

    Si tratterebbe di un rinforzo importante per il club che milita nel secondo campionato tedesco. Fondamentali per l'apertura alla destionazione, riporta Sky Sport DE,  sono stati i colloqui con l'allenatore Miron Muslic, il collega della nazionale Nikola Katic e anche un intenso scambio con l'ex giocatore dello Schalke Sead Kolasinac.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OK DELLA FIORENTINA

    Grandi passi avanti quindi per l'addio di Dzeko alla Fiorentina. L'intesa tra i club, sia con lo Schalke sia con il Paris FC è un formalità. 

    I viola infatti vogliono lasciarlo partire e togliersi un ingaggio pesante per un giocatore che in campo ha dato poco in questi mesi alla squadra e hanno già dato il via libera alla partenza dell'attaccante. 

  • NIENTE ITALIA (E GENOA)

    Lo Schalke e il Paris FC non sono  gli unici club che vorrebbero ingaggiare Dzeko a gennaio. In particolare  il Genoa di De Rossi  lo avrebbe portato volentieri in rossoblù.

    Nessuna possibilità però che ciò accada perché la Fiorentina ha scelto di non cedere il giocatore ad una diretta concorrente per la salvezza, chiudendo così le porte per una possibile permanenza di Dzeko in Serie A. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Bundesliga II
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
0