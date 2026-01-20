Dzeko a un passo dall'addio alla Forentina, accordo trovato con Schalke 04 e Paris FC

Edin Dzeko cambierà nuovamente squadra anche se ancora non è certa la sua prossima destinazione che potrebbe essere in Germania, in particolare allo Schalke 04, o in Francia, al Paris FC. L'attaccante bosniaco, arrivato a Firenze in estate, ha vissuto mesi complicati con la maglia viola.
A tal punto che le strade tra la Fiorentina e Dzeko si separeranno già nell'immediato, nella finestra di mercato invernale.
Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, c'è una grande novità sul futuro del centravanti, che avrebbe già detto sì e trovato un'intesa con lo Schalke. Ma anche il Paris FC ha raggiunto l'accordo con il giocatore.