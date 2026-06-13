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Redazione Goal

Dybala spaventa la Roma: "Futuro? Può succedere di tutto", il punto sulla trattativa per il rinnovo e perché non ha ancora firmato

Calciomercato
Roma
Serie A
P. Dybala

Continuano i dialoghi tra l'argentino e i giallorossi per prolungare il contratto in scadenza a fine giugno, ma Dybala per ora non si sbilancia sul futuro.

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Il rinnovo di Paulo Dybala è una delle priorità del nuovo direttore sportivo della Roma Tony D'Amico. Pur diventando operativo solo dal 1° luglio, con l'annuncio del dirigente giallorosso ci si attende un'accelerata su vari fronti del mercato ancora aperti legati alle situazioni contrattuali della Joya, di Gianluca Mancini e di Lorenzo Pellegrini.

La permanenza di Dybala,in scadenza il 30 giugno 2026, è una richiesta di Gian Piero Gasperini, che si è speso in prima persona con Ryan Friedkin per trovare l'intesa per il prolungamento. Intanto l'argentino ha parlato del suo futuro a ESPN, senza sbilanciarsi su quale sarà la sua prossima squadra.

  • "FUTURO? PUO' SUCCEDERE DI TUTTO..."

    "Vedremo cosa succederà. Ormai ogni squadra è un'opzione. Sono un giocatore della Roma fino a fine mese, quindi, per rispetto della società, non parlerò del mio futuro. Può succedere di tutto: spesso ho pensato che sarebbe successa una cosa, invece è accaduto tutt'altro. Boca Juniors? E' un'opzione come ce ne sono altre. Non ho ancora deciso".

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  • IL PUNTO SUL RINNOVO

    I dialoghi tra l'entourage di Dybala e la Roma sono continui. La Joya è stata fondamentale, nelle ultime partite di campionato, per la qualificazione alla Champions League e proprio l'approdo tre le prime quattro del campionato può aver dato ai giallorossi la forza economica per venire più incontro alle richieste dell'argentino.

    Gli agenti, come riportato da Fabrizio Romano nella giornata di venerdì 12 giugno, hanno presentato alla Roma una contro-proposta all'ultima offerta. Saranno i giallorossi a valutare le richieste di Dybala, con la concreta possibilità di trovare un punto d'incontro.

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