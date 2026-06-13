Dybala spaventa la Roma: "Futuro? Può succedere di tutto", il punto sulla trattativa per il rinnovo e perché non ha ancora firmato

"Vedremo cosa succederà. Ormai ogni squadra è un'opzione. Sono un giocatore della Roma fino a fine mese, quindi, per rispetto della società, non parlerò del mio futuro. Può succedere di tutto: spesso ho pensato che sarebbe successa una cosa, invece è accaduto tutt'altro. Boca Juniors? E' un'opzione come ce ne sono altre. Non ho ancora deciso".