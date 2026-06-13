Dybala spaventa la Roma: "Futuro? Può succedere di tutto", il punto sulla trattativa per il rinnovo e perché non ha ancora firmato

Il rinnovo di Paulo Dybala è una delle priorità del nuovo direttore sportivo della Roma Tony D'Amico. Pur diventando operativo solo dal 1° luglio, con l'annuncio del dirigente giallorosso ci si attende un'accelerata su vari fronti del mercato ancora aperti legati alle situazioni contrattuali della Joya, di Gianluca Mancini e di Lorenzo Pellegrini.
La permanenza di Dybala,in scadenza il 30 giugno 2026, è una richiesta di Gian Piero Gasperini, che si è speso in prima persona con Ryan Friedkin per trovare l'intesa per il prolungamento. Intanto l'argentino ha parlato del suo futuro a ESPN, senza sbilanciarsi su quale sarà la sua prossima squadra.