Dybala può tornare davvero alla Juventus? La situazione rinnovo con la Roma e i contatti con la dirigenza bianconera

Il legame tra Dybala e l'ambiente bianconero, si sa, è rimasto molto forte.

D'altronde l'argentino in bianconero ha giocato oltre 200 partite e segnato 82 goal, indossando la numero 10 che fu di Del Piero.

Alla Juventus quest'anno è mancata maledettamente la qualità negli ultimi 20 metri e nell'ultimo passaggio. Yildiz a parte, un giocatore capace di inventare o cambiare le partite con una giocata non c'è stato.

Dybala quelle capacità ce le ha eccome, al netto dei troppi problemi fisici che lo hanno afflitto negli anni. Per la Juve, il suo ritorno potrebbe rappresentare un'occasione che fino ad oggi non era magari mai stata considerata.

Da capire quale sarà la reale volontà di Carnevali, che da quando è arrivato sta preparando una mini rivoluzione. E il ritorno di Dybala, in tal senso, potrebbe sembrare un po' controtendenza rispetto alla volontà di rinnovare del nuovo ad bianconero.