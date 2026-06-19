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Paulo Dybala Juventus Turin 14122021Getty Images
Marco Trombetta

Dybala può tornare davvero alla Juventus? La situazione rinnovo con la Roma e i contatti con la dirigenza bianconera

Serie A
Juventus
P. Dybala

Clamorosa indiscrezione su un possibile contatto tra la Juventus e Dybala per parlare di un ritorno a Torino. Ma è un'ipotesi possibile?

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Il contratto di Dybala con la Roma scade il prossimo 30 giugno e il futuro dell'argentino pare ancora tutt'altro che definito.

E in questo scenario, pare ci sia stato un ritorno di fiamma, quello della Juventus.

Ipotesi reale o semplice fantasia di mercato?

  • DYBALA NON RINNOVA CON LA ROMA?

    Mancano ormai pochi giorni alla scadenza definitiva del contratto di Dybala con la Roma.

    La volontà è quella di continuare insieme, ma un accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato.

    L'offerta della Roma è di 2,5 milioni all'anno più bonus, la proposta di Dybala è invece di 3 milioni con opzione di prolungamento per un'altra stagione.

    E in tutto questo si sarebbe messa di mezzo proprio la Juventus...

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  • LA JUVE HA CONTATTATO GLI AGENTI DI DYBALA

    Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la dirigenza bianconera ha approfittato di questo momento di stallo per chiedere informazioni dirette agli agenti di Dybala.

    Per adesso sembra trattarsi soltanto di un semplice sondaggio. Da capire se da qui si possa aprire un clamoroso scenario di ritorno della Joya in bianconero.

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  • MA DYBALA PUO' TORNARE DAVVERO ALLA JUVENTUS?

    Il legame tra Dybala e l'ambiente bianconero, si sa, è rimasto molto forte.

    D'altronde l'argentino in bianconero ha giocato oltre 200 partite e segnato 82 goal, indossando la numero 10 che fu di Del Piero.

    Alla Juventus quest'anno è mancata maledettamente la qualità negli ultimi 20 metri e nell'ultimo passaggio. Yildiz a parte, un giocatore capace di inventare o cambiare le partite con una giocata non c'è stato.

    Dybala quelle capacità ce le ha eccome, al netto dei troppi problemi fisici che lo hanno afflitto negli anni. Per la Juve, il suo ritorno potrebbe rappresentare un'occasione che fino ad oggi non era magari mai stata considerata.

    Da capire quale sarà la reale volontà di Carnevali, che da quando è arrivato sta preparando una mini rivoluzione. E il ritorno di Dybala, in tal senso, potrebbe sembrare un po' controtendenza rispetto alla volontà di rinnovare del nuovo ad bianconero.