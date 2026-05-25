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Dybala Malen RomaGetty Images
Lelio Donato

Dybala mette la firma sulla Champions della Roma, Gasperini spinge per il rinnovo: cosa manca e quando può arrivare l'accordo con i giallorossi

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AS Roma

L'argentino è stato assoluto protagonista nelle ultime decisive vittorie che hanno riportato la Roma in Champions League. Gasperini spinge per il rinnovo di Dybala che è tornato a parlare col club, ma manca ancora l'accordo economico.

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Solo qualche settimana fa il finale della storia tra Paulo Dybala e la Roma sembrava già scritto.

Colpa di una stagione trascorsa dalla Joya più in infermeria che in campo oltre che di un ingaggio, quello attuale, fuori portata per le casse del club giallorosso.

Il finale di stagione e la qualificazione alla prossima Champions League però dovrebbero cambiare tutto. Oggi, infatti, Dybala sembra vicinissimo al rinnovo con la Roma.

Anche perché a spingere in questa direzione è Gian Piero Gasperini, ovvero l'artefice del ritorno in Champions dopo sette anni e l'uomo al quale la società ha affidato totalmente il nuovo corso.

  • UN FINALE DA PROTAGONISTA

    Ma com'è andata la stagione di Paulo Dybala?

    Vero, l'argentino ha segnato appena due goal in tutto il campionato per un totale di 27 presenze tra Serie A ed Europa League.

    Colpa di una serie di problemi fisici fino all'operazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori di fatto per tre mesi da fine gennaio a fine aprile.

    Il finale però è stato in crescendo tanto che Dybala ha lasciato la sua firma sulla qualificazione in Champions League con quattro assist nelle ultime tre giornate di campionato.

    Gli ultimi due a Verona, dove al termine della partita l'argentino è stato premiato come man of the match dalla Lega.

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  • LE PAROLE DI ADDIO PRIMA DEL DERBY

    E dire che solo un paio di settimane fa, prima del derby, Dybala aveva pronunciato parole che sapevano di addio definitivo.

    "Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà. Quello che so io è che il contratto finisce tra due partite, credo che contro la Lazio sarà l'ultima all'Olimpico. Decisione presa? Questo è quello che dice il contratto. La mia idea la dirò più avanti" le parole dell'argentino dopo la partita contro il Parma.

    Gasperini però era sembrato più ottimista sulla possibile permanenza di Dybala alla Roma: "Ha detto che sarà la sua ultima partita all'Olimpico? Chi lo sa, c'è ancora una settimana al derby. Peccato non averlo avuto tanto in questa stagione, ci ha dato qualità".

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  • GASPERINI SPINGE PER IL RINNOVO

    L'allenatore giallorosso d'altronde è il principale sponsor del rinnovo di Paulo Dybala con la Roma, come confermato anche dopo la vittoria di Verona all'ultima giornata.

    "Dybala resta? Credo di sì, per me non ci sono mai stati dubbi. Lui è stato fuori 3 mesi nel girone di ritorno e siamo andati in difficoltà anche per questo.Sono riuscito a mettere in contatto la proprietà e Dybala, direttamente... Se non resta ora, non so più che fare (ride, ndr)! Mi auguro di sì, nulla di decisivo comunque" ha spiegato Gasperini.

    Il tecnico insomma vuole contare ancora sulla classe di Dybala nonostante età (33 anni il prossimo novembre) e condizioni fisiche non sempre ottimali.

  • COSA MANCA PER LA FIRMA CON LA ROMA

    Ad oggi in ogni caso il contratto che lega Paulo Dybala alla Roma scade il 30 giugno 2026.

    La società, come detto da Gasperini, avrebbe formulato una prima offerta che prevede il rinnovo per un'altra stagione con bonus legati a presenze, goal e assist.

    Al momento però non c'è ancora sulla base di partenza del contratto dato che la Roma offrirebbe circa 2 milioni di euro netti a stagione contro i tre attualmente richiesti da Dybala.

    Alla fine l'intesa tra le parti, come spesso accade in questi casi, potrebbe trovarsi a metà strada anche perché Dybala sogna di tornare a giocare la Champions che gli manca dai tempi della Juventus.

    "Per una squadra come la Roma, per una tifoseria come quella della Roma dovrebbe essere normale giocare la Champions. Però, il calcio a volte cambia le cose, le dinamiche. Negli ultimi anni forse altre squadre lo hanno meritato più di noi, ma quest'anno lo abbiamo meritato noi. E tanto. Tornare a giocare nella notte delle stelle è magico. Ce lo dobbiamo godere" ha dichiarato l'argentino.

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