Dybala mette la firma sulla Champions della Roma, Gasperini spinge per il rinnovo: cosa manca e quando può arrivare l'accordo con i giallorossi

Solo qualche settimana fa il finale della storia tra Paulo Dybala e la Roma sembrava già scritto.
Colpa di una stagione trascorsa dalla Joya più in infermeria che in campo oltre che di un ingaggio, quello attuale, fuori portata per le casse del club giallorosso.
Il finale di stagione e la qualificazione alla prossima Champions League però dovrebbero cambiare tutto. Oggi, infatti, Dybala sembra vicinissimo al rinnovo con la Roma.
Anche perché a spingere in questa direzione è Gian Piero Gasperini, ovvero l'artefice del ritorno in Champions dopo sette anni e l'uomo al quale la società ha affidato totalmente il nuovo corso.