Dybala mette la firma sulla Champions della Roma, Gasperini spinge per il rinnovo: cosa manca e quando può arrivare l'accordo con i giallorossi

E dire che solo un paio di settimane fa, prima del derby, Dybala aveva pronunciato parole che sapevano di addio definitivo.

"Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà. Quello che so io è che il contratto finisce tra due partite, credo che contro la Lazio sarà l'ultima all'Olimpico. Decisione presa? Questo è quello che dice il contratto. La mia idea la dirò più avanti" le parole dell'argentino dopo la partita contro il Parma.

Gasperini però era sembrato più ottimista sulla possibile permanenza di Dybala alla Roma: "Ha detto che sarà la sua ultima partita all'Olimpico? Chi lo sa, c'è ancora una settimana al derby. Peccato non averlo avuto tanto in questa stagione, ci ha dato qualità".