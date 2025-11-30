Dybala gioca titolare in Roma-Napoli? Le condizioni dell'attaccante argentino e le parole di Gasperini dopo il successo in Europa League con il Midtjylland

L'ultima domenica di novembre si chiude con la super sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli, un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica di Serie A.
I giallorossi arrivano alla 13ª giornata da capolisti e contro gli azzurri hanno l’occasione di allungare in classifica: una vittoria varrebbe un pesantissimo +5.
In settimana è arrivata anche la prima vittoria casalinga in questa Europa League, grazie al successo contro il Midtjylland. Una gara che ha evidenziato diversi aspetti positivi, ma ha lasciato anche qualche interrogativo, in particolare su Paulo Dybala in vista del big match di campionato contro la formazione di Antonio Conte.