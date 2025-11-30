Dybala gioca titolare in Roma-Napoli? Le condizioni dell'attaccante argentino e le parole di Gasperini dopo il successo in Europa League con il Midtjylland

Nel big match contro il Napoli, la presenza o meno di Dybala dal 1’ potrebbe chiaramente influenzare gli equilibri della partita.

Secondo Gasperini, l’argentino è pienamente recuperato e a disposizione e dopo i 78 minuti giocati in Europa League ma potrebbe partire dalla panchina.

L'argentino si gioca dunque una maglia dell'inizio con Ferguson, Bailey ed El Shaarawy per il ruolo di centravanti, con Soulé e Pellegrini confermati sulla trequarti.

Ciò che è certo è che la Joya avrà un ruolo chiave contro la squadra di Conte, sia che scenda in campo dall’inizio, sia a partita in corso.