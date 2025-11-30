Pubblicità
Paulo Dybala RomaGetty Images
Michael Baldoin

Dybala gioca titolare in Roma-Napoli? Le condizioni dell'attaccante argentino e le parole di Gasperini dopo il successo in Europa League con il Midtjylland

L’attaccante argentino è stato schierato a sorpresa dal primo minuto contro il Midtjylland in Europa League, ma ha faticato nel ruolo di numero nove: partirà dal 1' anche contro il Napoli?

L'ultima domenica di novembre si chiude con la super sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli, un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica di Serie A.

I giallorossi arrivano alla 13ª giornata da capolisti e contro gli azzurri hanno l’occasione di allungare in classifica: una vittoria varrebbe un pesantissimo +5.

In settimana è arrivata anche la prima vittoria casalinga in questa Europa League, grazie al successo contro il Midtjylland. Una gara che ha evidenziato diversi aspetti positivi, ma ha lasciato anche qualche interrogativo, in particolare su Paulo Dybala in vista del big match di campionato contro la formazione di Antonio Conte.

  • UNA PROVA OPACA IN EUROPA LEAGUE

    Dopo un avvio super in campionato, la Roma ha ritrovato il sorriso anche in Europa League, con due successi consecutivi e con la prima vittoria all’Olimpico contro il Midtjylland.

    Contro i danesi, Gasperini ha schierato a sorpresa Dybala dal 1’ nel ruolo di centravanti, decidendo di puntare subito su di lui dopo l’infortunio rimediato contro il Milan a inizio mese, che lo aveva costretto ai box per diverse settimane.

    Per l’argentino, però, non è stata una serata indimenticabile: un solo tiro, due tocchi nell’area avversaria e due occasioni create per i compagni. Numeri un po’ poveri per un giocatore della sua qualità, forse troppo isolato tra le maglie della difesa avversaria.

  • LE PAROLE DI GASPERINI DOPO IL SUCCESSO CON IL MIDTJYLLAND

    Dopo la partita contro il Midtjylland, nella consueta conferenza stampa, Gasperini ha parlato della prova dell'attaccante argentino:

    "Dybala ha recuperato, sta bene atleticamente, non ha nessun problema. Poteva andare avanti anche fino al 90'. Come punta centrale ha avuto difficoltà più nel primo tempo, vediamo se può continuare a fare quel ruolo lì o se schierarlo più esterno".

  • IL RUOLO DI DYBALA: NON CONVINCE ANCORA DA 'NOVE'

    Non è la prima volta che Gasperini prova Dybala nel ruolo di numero nove. A inizio stagione, nonostante fossero disponibili sia Dovbyk che Ferguson, l’allenatore della Roma aveva comunque scelto di puntare sull’argentino in diverse occasioni.

    I due attaccanti evidentemente non avevano convinto l’ex Atalanta, ma la sensazione è che Dybala, da punta centrale, finisca per perdere parte del suo potenziale.

    L’argentino ha infatti bisogno di vedere il gioco dalla trequarti in su: con una singola giocata - che sia una conclusione o un assist - può cambiare il corso della partita.

    Oggi, però, Soulé sembra intoccabile e Pellegrini si sta rivelando un elemento fondamentale nei meccanismi di questa Roma. Dybala dovrà quindi ritagliarsi il proprio spazio garantendo continuità dal punto di vista fisico, perché sul piano tecnico non c’è nulla da mettere in discussione.

  • SARÀ TITOLARE IN ROMA-NAPOLI?

    Nel big match contro il Napoli, la presenza o meno di Dybala dal 1’ potrebbe chiaramente influenzare gli equilibri della partita.

    Secondo Gasperini, l’argentino è pienamente recuperato e a disposizione e dopo i 78 minuti giocati in Europa League ma potrebbe partire dalla panchina.

    L'argentino si gioca dunque una maglia dell'inizio con Ferguson, Bailey ed El Shaarawy per il ruolo di centravanti, con Soulé e Pellegrini confermati sulla trequarti.

    Ciò che è certo è che la Joya avrà un ruolo chiave contro la squadra di Conte, sia che scenda in campo dall’inizio, sia a partita in corso.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP