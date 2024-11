Paulo Dybala ancora a parte ma vicino al ritorno in gruppo: la Joya al 'Maradona' dovrebbe essere almeno convocato. Ok Pellegrini, in dubbio Hummels.

Il terzo debutto di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma si avvicina. Avverrà domenica al 'Maradona', alle 18, contro una sua ex squadra: il Napoli. Per l'occasione l'allenatore giallorosso spera di poter avere a disposizione Paulo Dybala, ai box per infortunio. L'articolo prosegue qui sotto Dybala gioca Napoli-Roma? Quando torna? Le condizioni della Joya.