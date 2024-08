Dybala dice no al nuovo assalto dall’Arabia: i motivi del rifiuto

Respinto un nuovo assalto da parte del presidente della federazione araba: Dybala ha rifiutato il trasferimento. Vuole vincere con la Roma.

Un nuovo tentativo, ancora più deciso rispetto al primo di inizio estate, ma con lo stesso identico risultato: Paulo Dybala ha detto nuovamente “no” all’Arabia, nonostante il ricchissimo ingaggio che gli è stato messo sul tavolo.

Come racconta il ‘Corriere’ dello Sport’, il presidente della federazione calcistica araba Yasser Al Misehal ha riprovato a convincere Dybala a trasferirsi in Saudi Pro League, incassando però un rifiuto netto da parte del calciatore.

L’attaccante argentino, la cui clausola di rescissione è scaduta nei giorni scorsi, non ha mai preso in considerazione la possibilità di lasciare la Roma, nonostante le offerte non si siano fatte attendere.