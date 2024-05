L'argentino è uscito dopo un tempo contro la Juventus in Serie A: come sta in vista del ritorno di Bayer Leverkusen-Roma.

Il mondo Roma è pronto a tentare l'impresa contro il Bayer Leverkusen, nel ritorno delle semifinali di Europa League. La formazione di Daniele De Rossi e i suoi tifosi sanno che non sarà semplice andare in Germania a ribaltare il risultato dell'andata, ma ci proveranno. Dopo la partita contro la Juventus, tra i temi sollevati c'è stato anche quello delle condizioni di Paulo Dybala, uscito all'intervallo: come sta la "Joya"? L'articolo prosegue qui sotto