Dumfries si opera? Perché non è ancora tornato dopo l'infortunio e le sue condizioni: Inter in attesa

Ma alla fine quando torna Denzel Dumfries? La domanda se l'è fatta un po' chiunque nelle ultime settimane. Ed è una domanda che non ha ancora ricevuto una risposta compiuta.
L'esterno dell'Inter è fuori dai giochi ormai dalla metà di novembre, da quando cioè si è fatto male a una caviglia durante un ritiro con la propria Nazionale. Da allora Chivu ha sempre dovuto fare a meno di lui, schierando i vari Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique al suo posto.
I tempi di recupero di Dumfries si sono così allungati sino a diventare un mistero, e occhio: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l'infortunio non sono per nulla positivi.