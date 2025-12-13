Dumfries si opera? Perché non è ancora tornato dopo l'infortunio e le sue condizioni: Inter in attesa

Dumfries ha giocato la sua ultima partita lo scorso 9 novembre, nel posticipo domenicale contro la Lazio: dunque più di un mese fa. In quell'occasione l'Inter si è imposta per 2-0 a San Siro sui biancocelesti grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny.

L'olandese è successivamente partito per raggiungere la propria Nazionale, tornando però in anticipo ad Appiano Gentile. Ha saltato il derby, ha saltato anche le partite successive. E nonostante le previsioni di un rientro tra fine novembre e inizio dicembre non si è più rivisto in gruppo.