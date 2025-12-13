Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dumfries InterGetty Images
Stefano Silvestri

Dumfries si opera? Perché non è ancora tornato dopo l'infortunio e le sue condizioni: Inter in attesa

L'esterno olandese è fuori dai giochi ormai da un mese dopo essersi fatto male a una caviglia in Nazionale. E gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni non sono positivi.

Pubblicità

Ma alla fine quando torna Denzel Dumfries? La domanda se l'è fatta un po' chiunque nelle ultime settimane. Ed è una domanda che non ha ancora ricevuto una risposta compiuta.

L'esterno dell'Inter è fuori dai giochi ormai dalla metà di novembre, da quando cioè si è fatto male a una caviglia durante un ritiro con la propria Nazionale. Da allora Chivu ha sempre dovuto fare a meno di lui, schierando i vari Diouf, Carlos Augusto e Luis Henrique al suo posto.

I tempi di recupero di Dumfries si sono così allungati sino a diventare un mistero, e occhio: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l'infortunio non sono per nulla positivi.

  • DUMFRIES SI OPERA?

    Secondo quanto rivelato da Sky Sport, uno degli scenari possibili per dare un taglio ai problemi fisici che nell'ultimo periodo hanno afflitto Dumfries è quello relativo a una possibile operazione.

    Ragionamenti sono in corso all'interno dell'ambiente Inter per quanto riguarda il da farsi. Ma intanto, come detto, cedere l'olandese finire sotto i ferri inizia a rappresentare una possibilità particolarmente concreta nell'immediato futuro.

    • Pubblicità

  • LA CAVIGLIA FA ANCORA MALE

    Il problema è piuttosto semplice: Dumfries avverte ancora dolore alla caviglia sinistra, quella infortunata durante la sosta di novembre per gli impegni delle nazionali.

    Per questo motivo l'ex esterno del PSV non è ancora tornato in campo. E per questo motivo non è tornato nemmeno ad allenarsi agli ordini di Chivu, nonostante le prime sensazioni non sembrassero particolarmente preoccupanti.

    Il fatto che il dolore alla caviglia non stia sparendo completamente ha così indotto l'Inter e lo stesso calciatore a pensare a un piano B, come si fa in questi casi: l'operazione, appunto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DA QUANTO NON GIOCA DUMFRIES

    Dumfries ha giocato la sua ultima partita lo scorso 9 novembre, nel posticipo domenicale contro la Lazio: dunque più di un mese fa. In quell'occasione l'Inter si è imposta per 2-0 a San Siro sui biancocelesti grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny.

    L'olandese è successivamente partito per raggiungere la propria Nazionale, tornando però in anticipo ad Appiano Gentile. Ha saltato il derby, ha saltato anche le partite successive. E nonostante le previsioni di un rientro tra fine novembre e inizio dicembre non si è più rivisto in gruppo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • NIENTE SUPERCOPPA

    Dopo aver saltato anche le gare contro Como e Liverpool, le ultime due giocate dall'Inter all'inizio di dicembre, Dumfries non ci sarà insomma nemmeno nella Supercoppa Italiana in programma nei prossimi giorni.

    Venerdì 19 dicembre l'Inter affronterà il Bologna in semifinale, quindi l'eventuale finale in programma il 22. Il tutto in attesa di capire se effettivamente l'olandese sarà costretto a finire sotto i ferri per non compromettere definitivamente la propria stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Inter crest
Inter
INT
0