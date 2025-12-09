Dumfries out ancora a lungo, dubbio a destra per Chivu verso Inter-Liverpool: ballottaggio Luis Henrique-Carlos Augusto, Diouf outsider

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro il Liverpool con un paio di dubbi. Oltre alle condizioni di Manuel Akanji, che ieri ha saltato la rifinitura a causa di una leggera sindrome influenza e che resta in dubbio per la gara di questa sera del Meazza, Chivu deve far fronte ancora all’assenza di Denzel Dumfries, ancora ai box dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio.

“Dumfries sta facendo qualcosa in palestra senza mettere peso su quella caviglia. Cammina senza dolore, ma servirà ancora tempo” ha spiegato in conferenza il tecnico nerazzurro alla vigilia.

:La corsia destra resta così il principale nodo tattico per Cristian Chivu, che deve scegliere tra Luis Henrique, reduce dell’exploit contro il Como, e l’affidabilità di Carlos Augusto, senza dimenticare Andy Diouf, che prima in campionato a Pisa e poi in Coppa Italia contro il Venezia aveva fatto vedere cose buone proprio nel ruolo di esterno destro.

La gara di San Siro, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, arriva in un momento chiave: i nerazzurri sono a quota 12 punti e vogliono riscattare il K.O contro l’Atletico Madrid, mentre il Liverpool arriva a Milano in piena crisi dopo il pesante 1-4 interno contro il PSV.