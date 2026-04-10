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Denzel Dumfries InterGetty Images
Michael Baldoin

Dumfries fissa gli obiettivi dell'Inter: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Futuro? Penso solo al finale di questa stagione"

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L'esterno olandese ha parlato anche dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane: "È stato il periodo più difficile della mia carriera, adesso però sono positivo e guardo avanti".

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Dopo un avvio di stagione da protagonista, ancora una volta punto di riferimento sulla fascia destra, è arrivato un infortunio che si è rivelato più grave del previsto.

Denzel Dumfries ha attraversato uno dei momenti più complicati della sua carriera, probabilmente il più difficile da quando è all’Inter, ma ora è tornato e vuole essere decisivo in questo finale di stagione.

Ai microfoni di Sky Sport, l’esterno olandese ha parlato degli obiettivi dei nerazzurri e del suo futuro, tra permanenza in Italia e possibili scenari all’estero.

  • "MAI AVUTO UN INFORTUNIO DI QUESTO TIPO: È STATO IL PERIODO PIÙ DURO DELLA MIA CARRIERA"

    "Periodo più duro della mia carriera? Sì sicuramente sì, mai avuto un infortunio come questo, con intervento in ospedale, è difficile però adesso sono molto positivo e guardo in avanti per la fine di stagione."

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  • "NON GUARDO ALLO SCUDETTO DELLO SCORSO ANNO: TESTA SOLO AL FUTURO"

    "Scudetto dello scorso anno? Cosa ho detto prima…io non guardo indietro, guardo solo al nostro obiettivo, guardo solo alla nostra prestazione, si guarda alla scorsa partita contro Roma abbiamo giocato una bella partita. Questo è importante, adesso andiamo a Como e la cosa importante è vincere e giocare bene quindi, io non non guardo a Napoli o a un’altra squadra, guardo solo all’Inter, questo è più importante."

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  • "VOGLIAMO IL DOUBLE CON SCUDETTO E COPPA ITALIA"

    "Sì è bello perché voglio vogliamo vincere titolo con l’Inter, double per noi è buonissimo, però bisogna lavorare, siamo al fine di stagione quindi cosa ho detto prima…ogni partita è una finale e vogliamo vincere tutti e due trofei."

  • "FUTURO? PENSO SOLO AL FINALE DI QUESTA STAGIONE"

    "Futuro? Io non penso dopo questa stagione, siamo alla fine della stagione un periodo molto molto importante per noi quindi io guardo solo alle prossime partite e sono molto contento all’Inter e qua c’è la mia famiglia quindi, per me c’è solo il pensiero a vincere questi trofei”.

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