Dumfries fissa gli obiettivi dell'Inter: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Futuro? Penso solo al finale di questa stagione"

Dopo un avvio di stagione da protagonista, ancora una volta punto di riferimento sulla fascia destra, è arrivato un infortunio che si è rivelato più grave del previsto.
Denzel Dumfries ha attraversato uno dei momenti più complicati della sua carriera, probabilmente il più difficile da quando è all’Inter, ma ora è tornato e vuole essere decisivo in questo finale di stagione.
Ai microfoni di Sky Sport, l’esterno olandese ha parlato degli obiettivi dei nerazzurri e del suo futuro, tra permanenza in Italia e possibili scenari all’estero.