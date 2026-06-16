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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Due Mbappé in Francia-Senegal: primo tempo horror, secondo tempo da fenomeno, 14 goal nei Mondiali, superato Giroud come miglior marcatore di sempre

Coppa del Mondo
Francia vs Senegal
Francia
Senegal
K. Mbappe

Le due facce di Mbappé nell'esordio Mondiale della Francia col Senegal: prima il più criticato, poi il vero leader dei Bleus.

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Statene certi, nel bene e nel male, Kylian Mbappé sarà uno dei giocatori più discussi di questi Mondiali.

Col Senegal ha iniziato malissimo, non ne beccava una. Poi si è svegliato. Ed ha fatto Mbappé, quello vero.

  • SBAGLIA TUTTO NEL PRIMO TEMPO

    A essere onesti, la Francia vista nei primi 45 minuti di partita contro il Senegal è stata complessivamente un mix di errori tecnici e poca convinzione.

    Ma a saltare all'occhio nella negatività è stato indubbiamente Kylian Mbappé: stop sbagliati, palloni persi, annullato da Koulibaly. Un primo tempo da incubo.

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  • IL RISVEGLIO DEL CAMPIONE

    Nella ripresa, però, qualcosa scatta nella testa di Mbappé. Cambia lui, cambia la Francia.

    Il 10 si accende, detta i tempi dei passaggi, scappa via praticamente a tutti. Sbaglia un goal, ma poi svernicia Mané e si prende un calcio di rigore che solo l'arbitro Faghani non vede.

    Ma è un altro Mbappé e i risultati arrivano. Koulibaly non riesce a leggere il suo taglio e la stella del Real segna una rete pesantissima in una partita complicatissima. Poi la chiude, spegnendo le speranza del Senegal, con una rete da fenomeno.

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  • 14 GOAL IN 15 PARTITE AI MONDIALI, SUPERATO GIROUD

    Mbappé ha segnato qualcosa come 14 goal in 15 partite ai Mondiali. Numeri straordinari.

    E quelli contro il Senegal valgono il sorpasso in vetta a Giroud nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Nazionale francese, con 58 goal.

    Piaccia o no, è difficile discutere uno come Mbappé. Parlano i numeri, quelli sono insindacabili.

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