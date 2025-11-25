Il ds Manna fa punto del mercato in vista di gennaio: "Cerchiamo una opportunità per il centrocampo. Insigne? Forte, ma le priorità sono altre al momento"

La partita casalinga contro il Qarabag ha il sapore di una finale: è infatti una delle quattro gare che separano il Napoli dal passaggio del turno in Champions League.
Nelle prime quattro giornate sono arrivati appena quattro punti, perciò diventa fondamentale conquistare il successo contro la squadra azera.
A pochi minuti dall’inizio del match, il ds Giovanni Manna ha fatto il punto in vista della finestra di mercato di gennaio: "A centrocampo siamo contati, cerchiamo una opportunità in quel ruolo".