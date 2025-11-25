Pubblicità
Pubblicità
Giovanni Manna NapoliGetty Images
Michael Baldoin

Il ds Manna fa punto del mercato in vista di gennaio: "Cerchiamo una opportunità per il centrocampo. Insigne? Forte, ma le priorità sono altre al momento"

Il direttore sportivo della formazione partenopea ha parlato della prossima finestra di mercato prima della sfida di Champions League contro il Qarabag: "A centrocampo siamo contati: se faremo qualcosa, la faremo lì".

Pubblicità

La partita casalinga contro il Qarabag ha il sapore di una finale: è infatti una delle quattro gare che separano il Napoli dal passaggio del turno in Champions League.

Nelle prime quattro giornate sono arrivati appena quattro punti, perciò diventa fondamentale conquistare il successo contro la squadra azera.

A pochi minuti dall’inizio del match, il ds Giovanni Manna ha fatto il punto in vista della finestra di mercato di gennaio: "A centrocampo siamo contati, cerchiamo una opportunità in quel ruolo".

  • "CONDIZIONI DEL CAMPO NON OTTIMALI MA SERVONO I TRE PUNTI"

    "Qarabag? Il campo è pesante, però c'è da giocare la partita e portare a casa i 3 punti. Affrontiamo un avversario ostico e di qualità, non sarà facile ma dobbiamo portare a casa i 3 punti. Veniamo da una bella partita contro l'Atalanta, peccato per l'ennesimo infortunio: siamo un po' contati, ma venderemo cara la pelle".

    • Pubblicità

  • "QUANDO INSERISCI 9 GIOCATORI NON È IMMEDIATA L'ALCHIMIA"

    "Acquisti di gennaio? Quando inserisci 9 persone non è immediato che l'alchimia scatti subito. Ci aspettiamo risposte e conferme, c'è fiducia nel gruppo e speriamo di fare una partita importante". 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IN MEZZO AL CAMPO SIAMO LIMITATI: CERCHIAMO OPPORTUNITÀ"

    "Mercato di gennaio? Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti". 

  • "INSIGNE GIOCATORE FORTE, MA AL MOMENTO ALTRE PRIORITÀ"

    "Insigne? Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo però è un giocatore forte".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP