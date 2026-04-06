Dramma Schouten, dovrà saltare i Mondiali per infortunio: "Avevo la speranza che non fosse così grave"

Alla soglie dei trent'anni, Jerdy Schouten vede svanire una grande occasione che si era certamente meritato sul campo: quella di partecipare al suo primo Mondiale.
L'ex centrocampista del Bologna, che nelle ultime tre stagioni è stato uno dei pilastri del PSV con il quale ha recentemente vinto il suo secondo titolo di Eredivisie, sarà costretto a saltare la massime kermesse calcistica a causa di un grave infortunio.
Una brutta battuta d'arresto per Schouten che negli ultimi due anni si era ritagliato un ruolo sempre più importante nella Nazionale olandese.