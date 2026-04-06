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Leonardo Gualano

Dramma Schouten, dovrà saltare i Mondiali per infortunio: "Avevo la speranza che non fosse così grave"

Coppa del Mondo
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L'ex centrocampista del Bologna ha riportato un infortunio prima di festeggiare il trionfo del PSV in Eredivisie: "Si tratta di un duro colpo".

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Alla soglie dei trent'anni, Jerdy Schouten vede svanire una grande occasione che si era certamente meritato sul campo: quella di partecipare al suo primo Mondiale.

L'ex centrocampista del Bologna, che nelle ultime tre stagioni è stato uno dei pilastri del PSV con il quale ha recentemente vinto il suo secondo titolo di Eredivisie, sarà costretto a saltare la massime kermesse calcistica a causa di un grave infortunio.

Una brutta battuta d'arresto per Schouten che negli ultimi due anni si era ritagliato un ruolo sempre più importante nella Nazionale olandese.

  • L'INFORTUNIO DI SCHOUTEN

    Schouten, che del PSV è anche capitano, ha rimediato un grave infortunio al ginocchio destro nel corso della sfida valida per il ventinovesimo turno di Eredivisie, che di fatto ha spalancato le porte del titolo alla compagine di Eindhoven.

    L'ex Bologna, che in Olanda si è rilanciato anche come difensore centrale, nel corso di un contrasto ha compiuto un movimento innaturale con il ginocchio che si è rivelato fatale.

    Schouten è stato poi costretto a lasciare il campo in lacrime.

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  • LE CONDIZIONI DI SCHOUTEN

    E' stato il PSV, attraverso una nota ufficiale, a rendere note le condizioni di Schouten.

    "Jerdy Schouten ha subito un infortunio al legamento crociato durante la sfida con l'FC Utrecht che rende necessario un intervento chirurgico. Questo è ciò che hanno evidenziato gli ultimi test medici".


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  • "AVEVO ANCORA UN BARLUME DI SPERANZA"

    Schouten, 40 presenze, un goal e due assist in questa stagione, attraverso il sito del PSV ha parlato del suo infortunio.

    "Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Avevo ancora un barlume di speranza sul fatto che potesse trattarsi di un qualcosa di non così grave, ma purtroppo le cose non stanno così. Si tratta di un duro colpo, ma dovrò reagire in fretta. Ci sono ancora grandi traguardi da raggiungere con il PSV e farò di tutto per esserci".

  • NIENTE MONDIALE

    Il PSV non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere Schouten in campo, ma secondo quanto rivelato dai media olandesi, l'ex Bologna sarà costretto ai box per almeno sei mesi.

    Un duro colpo anche per la Nazionale orange che perde dunque un elemento che aveva giocato sei partite su sei a Euro 2024, rivelandosi tra i trascinatori di un'Olanda capace di spingersi fino alle semifinali per la prima volta in vent'anni.

    Per Schouten sono attualmente 17 le presenze in Nazionale, le ultime due delle quali collezionate nel corso dell'ultima sosta di marzo.

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