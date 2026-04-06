Dramma Schouten, dovrà saltare i Mondiali per infortunio: "Avevo la speranza che non fosse così grave"

Schouten, che del PSV è anche capitano, ha rimediato un grave infortunio al ginocchio destro nel corso della sfida valida per il ventinovesimo turno di Eredivisie, che di fatto ha spalancato le porte del titolo alla compagine di Eindhoven.

L'ex Bologna, che in Olanda si è rilanciato anche come difensore centrale, nel corso di un contrasto ha compiuto un movimento innaturale con il ginocchio che si è rivelato fatale.

Schouten è stato poi costretto a lasciare il campo in lacrime.