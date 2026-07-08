Dragusin alla Fiorentina, è ufficiale: formula e cifre dell'operazione che riporta in Italia il romeno

Secondo acquisto ufficiale della Fiorentina di Fabio Paratici: dopo Viery dal Gremio, arriva un altro rinforzo per la difesa di Grosso. Colpo dal Tottenham: ecco Radu Dragusin, che già nelle scorse ore aveva sostenuto le visite mediche a Firenze e ora viene annunciato dai viola.
50 € in asset con un investimento minimo di 200 €
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 200 €
- Ricevi 50 € in asset
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.