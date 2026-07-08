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Dragusin Tottenham Getty Images
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Dragusin alla Fiorentina, è ufficiale: formula e cifre dell'operazione che riporta in Italia il romeno

Calciomercato
Serie A
Fiorentina
R. Dragusin

Dopo Viery, Paratici rinforza la difesa della Fiorentina con Radu Dragusin: i dettagli dell'operazione che ha riportato in Serie A l'ex centrale del Genoa.

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Secondo acquisto ufficiale della Fiorentina di Fabio Paratici: dopo Viery dal Gremio, arriva un altro rinforzo per la difesa di Grosso. Colpo dal Tottenham: ecco Radu Dragusin, che già nelle scorse ore aveva sostenuto le visite mediche a Firenze e ora viene annunciato dai viola.


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  • Dragusin alla Fiorentina, il comunicato


    "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur. Dragusin, nato a Bucarest (Romania) il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’ Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della Nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024".


    Come detto, quindi, Dragusin torna in Italia con la formula del diritto di riscatto e l'obbligo a determinate condizioni, tutti i dettagli dell'affare. Il prestito sarà oneroso e costerà 1,5 milioni di euro, l'obbligo di riscatto è stato fissato a 17,5 milioni al raggiungimento della 22ª presenza del difensore in maglia viola. Inoltre, c'è una clausola che prevedere per il Tottenham il 10% della futura rivendita del giocatore.

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