Doveri non arbitrerà in A nella prossima giornata: promossa la sua direzione nel derby Milan-Inter, designato per il big match Monza-Palermo in Serie B

Finale rovente nell'ultimo Derby della Madonnina tra Milan e Inter: il riferimento è al tocco col braccio di Samuele Ricci nell'area nerazzurra durante i minuti di recupero, a pochi istanti dal triplice fischio di Daniele Doveri.
L'arbitro romano ha lasciato correre, scelta avallata dal VAR Rosario Abisso che non gli ha consigliato alcuna on field review: un modus operandi valutato positivamente dall'AIA nel corso dell'ormai tradizionale appuntamento con Open VAR.
Eppure Doveri non fischierà nella massima serie nella prossima giornata ma in B, dove sarà impegnato a dirigere una gara non da poco.