Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Daniele DoveriGetty
Vittorio Rotondaro

Doveri non arbitrerà in A nella prossima giornata: promossa la sua direzione nel derby Milan-Inter, designato per il big match Monza-Palermo in Serie B

La direzione nel derby di Doveri è stata promossa dall'AIA: nonostante questo, l'arbitro romano fischierà in Serie B nella prossima giornata perché designato per un match cruciale per la corsa alla promozione.

Pubblicità

Finale rovente nell'ultimo Derby della Madonnina tra Milan e Inter: il riferimento è al tocco col braccio di Samuele Ricci nell'area nerazzurra durante i minuti di recupero, a pochi istanti dal triplice fischio di Daniele Doveri.

L'arbitro romano ha lasciato correre, scelta avallata dal VAR Rosario Abisso che non gli ha consigliato alcuna on field review: un modus operandi valutato positivamente dall'AIA nel corso dell'ormai tradizionale appuntamento con Open VAR.

Eppure Doveri non fischierà nella massima serie nella prossima giornata ma in B, dove sarà impegnato a dirigere una gara non da poco.

  • DOVERI PROMOSSO DALL'AIA

    Intervenuto a Open VAR su DAZN, il componente CAN Mauro Tonolini si è così espresso sulla direzione di Doveri nella stracittadina milanese, e in particolare sull'episodio contestato dai nerazzurri.

    Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto riguardo ai dubbi su questa situazione, noi dubbi non ne abbiamo.

    Il braccio rimane in sagoma e c’è addirittura il movimento a toglierlo di Ricci.

    Se il pallone non fosse finito sul braccio, sarebbe andato sul petto, quindi ripeto è un intervento in sagoma. 

    Sono questi episodi che è meglio valutare in dinamica, al rallentatore si rischiano di cogliere dei micro movimenti che possono creare dubbi che, a nostro avvisto, non ci sono.

    Il movimento di Ricci è assolutamente naturale e congruo, non cerca di aumentare lo spazio”.

    • Pubblicità

  • DOVERI IN SERIE B

    Il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di 'concedere' un arbitro esperto come Doveri alla Serie B in occasione della trentesima giornata della stagione regolare.

    Il classe 1977 fischierà infatti all'U-Power Stadium di Monza per la sfida tra i padroni di casa e il Palermo, in programma sabato alle ore 17:15.

    Una scelta d'esperienza per una sfida ai piani alti della classifica: il Monza occupa il secondo posto a tre lunghezze di distanza dal Venezia capolista, mentre il Palermo è attualmente quarto e in zona playoff.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ABISSO RESTA IN SERIE A?

    E il VAR Abisso?

    Per il direttore di gara siciliano ci sarà un'altra partita di Serie A da affrontare: trattasi di Napoli-Lecce, per la quale è stato designato in qualità di primo arbitro.

  • TORNA LA PENNA

    Dopo un mese di stop dovuto all'errata valutazione del contatto Bastoni-Kalulu durante Inter-Juventus, Federico La Penna torna a dirigere un incontro.

    Rocchi lo ha designato per Pisa-Cagliari, incrocio domenicale alle ore 15:00 e con in palio punti pesanti per la lotta salvezza.

    La Penna aveva mostrato il secondo giallo nei confronti di Kalulu, tratto in inganno dalla simulazione di Bastoni che in seguito si è scusato per il gesto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0