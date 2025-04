Dove vedere UFC 314 in tv e orario italiano: domenica 12 aprile Volkanovski sfida Lopes

Al Kaseya Center di Miami, Florida, è di nuovo tempo di UFC: l'evento principale, ed ultimo della serata, vedrà Valdes affrontare Volkanovski.

Un mese dopo gli eventi di UFC 313 andati in sena alla T-Mobile Arena di Paradise, Nevada, ecco il numero 314. A Miami, nella Kaseya Center da 20.000 posti, l'evento clou sarà Volkanovski vs. Lopes per il titolo vacante UFC Featherweight Championship.

Alexander Volkanovski, 36enne australiano, prova a riconquistare il titolo UFC Featherweight dopo averlo mantenuto per ben 1526 giorni dal 2019 al 2023. Di fronte, nel main eventi di UFC 314, c'è il 30enne brasiliano Diego Lopes, a caccia della prima cintura di categoria.

Previsto a Miami, l'evento UFC 314 è previsto nella serata statunitense, mentre in Italia sarà notte fonda tra sabato 12 e domenica 13, quando si svolgerà Volkanovski-Lopes dopo i vari incontri precedenti della Main Card, della Preliminary Card e della Early Preliminary Card.