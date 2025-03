Pereira-Ankalaev è il main event di UFC 313, previsto domenica 9 marzo: in Italia servirà svegliarsi prestissimo.

UFC 313 è arrivato. Alla T-Mobile Arena di Paradise, Nevada, è di scena il nuovo evento della Ultimate Fighting Championship, che vede come evento principale (il main event) la sfida per il titolo dei pesi massimi leggeri UFC tra l'attuale campione Alex Pereira e l'ex sfidante al titolo Magomed Ankalaev.

Se Pereira-Ankalev chiuderà l'evento UFC domenica 9 marzo 2025, a Paradise si sfidano anche Justin Gaethje e Rafael Fiziev, dopo che Dan Hooker ha dovuto ritirarsi dall'incontro a causa di un infortunio alla mano.

In Italia, essendo UFC 313 previsto in Nevada, nella costa ovest degli Stati Uniti, bisognerà svegliari prestissimo per seguire UFC 313 in diretta tv e streaming, sin dai primi incontri, sia soprattutto per il main event tra Pereira e Ankalaev.