Super Bowl LX Opening NightGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dove vedere il Super Bowl oggi in tv: in chiaro dalle 00:15 il grande evento dello sport americano

Seattle Seahawks contro New England Patriot, negli Stati Uniti di scena l'evento più importanti d'America: la diretta del match e dell'half-time show anche gratis.

  • SUPER BOWL STASERA: IL CANALE PER LA DIRETTA

    Su Italia 1, dunque attraverso il canale 6 del digitale terrestre o il 106 via decoder Sky, il Super Bowl è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti questa notte, a partire dalle 00:15, dunque quando sarà già lunedì 9 febbraio.

    La gara tra Seattle Seahawks e New England Patriot si può vedere anche sull'app e il sito di Mediaset Infinity, registrandosi o inserendo i propri dati, o in alternativa direttamente sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

    Il Super Bowl 2026 è comunque disponibile anche sul sito e sull'app di Dazn per tutti gli abbonati.

