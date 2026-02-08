Dove vedere il Super Bowl oggi in tv: in chiaro dalle 00:15 il grande evento dello sport americano

Su Italia 1, dunque attraverso il canale 6 del digitale terrestre o il 106 via decoder Sky, il Super Bowl è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti questa notte, a partire dalle 00:15, dunque quando sarà già lunedì 9 febbraio.

La gara tra Seattle Seahawks e New England Patriot si può vedere anche sull'app e il sito di Mediaset Infinity, registrandosi o inserendo i propri dati, o in alternativa direttamente sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

Il Super Bowl 2026 è comunque disponibile anche sul sito e sull'app di Dazn per tutti gli abbonati.