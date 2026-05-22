Sudtirol-Bari senza diretta in chiaro: questa sera il playout di ritorno solamente in abbonamento

O tutto, o niente. A Bolzano, sede del playout di ritorno di Serie B, Sudtirol e Bari si giocano la permanenza in Serie B dopo lo 0-0 della gara d'andata: chi vince continuerà a giocare nella seconda serie del campionato italiano, chi perde dovrà disputare la Serie C 2026/2027.
Di scena alle 20:00, la sfida determinerà chi raggiungerà suo malgrado le squadre retrocesse direttamente in terza serie, in particolare Reggiana, Pescara e Spezia. All'appello manca solo una squadra, che concluderà il discorso nelle parti meno nobili della classifica, in attesa che una tra Monza e Catanzaro salga in Serie A raggiungendo Frosinone e Venezia.
Sudtirol-Bari allo Stadio Druso non avrà una trasmissione tv e streaming gratis, ma bensì solamente tramite un abbonamento a pagamento sottoscritto in precedenza.