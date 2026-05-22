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AS Bari v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Sudtirol-Bari senza diretta in chiaro: questa sera il playout di ritorno solamente in abbonamento

Serie B
Sudtirol vs Bari
Sudtirol
Bari

Dopo lo 0-0 dell'andata è tempo del match di ritorno: chi perde retrocede in Serie C, mentre la vincente potrà giocare anche nel prossimo campionato di Serie B.

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O tutto, o niente. A Bolzano, sede del playout di ritorno di Serie B, Sudtirol e Bari si giocano la permanenza in Serie B dopo lo 0-0 della gara d'andata: chi vince continuerà a giocare nella seconda serie del campionato italiano, chi perde dovrà disputare la Serie C 2026/2027.

Di scena alle 20:00, la sfida determinerà chi raggiungerà suo malgrado le squadre retrocesse direttamente in terza serie, in particolare Reggiana, Pescara e Spezia. All'appello manca solo una squadra, che concluderà il discorso nelle parti meno nobili della classifica, in attesa che una tra Monza e Catanzaro salga in Serie A raggiungendo Frosinone e Venezia.

Sudtirol-Bari allo Stadio Druso non avrà una trasmissione tv e streaming gratis, ma bensì solamente tramite un abbonamento a pagamento sottoscritto in precedenza.

  • I CANALI DELLA PARTITA

    Come di consueto, anche Sudtirol-Bari che chiude il campionato di Serie B di entrambe si può guardare in diretta tv e streaming tramite Dazn, che trasmette l'intero torneo cadetto.

    Oltre a Dazn, però, il match dei playout è disponibile anche sul canale LaBChannel, presente su OneFootball a costo di 9.90 euro al mese, o in alternativa di 49.99 per un anno.

    Il match non è disponibile in chiaro o gratis, dunque solamente con un abbonamento sottoscritto in precedenza o direttamente in vista dello stesso.

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  • SUPPLEMENTARI E RIGORI?

    Dopo lo 0-0 della partita d'andata, il match di ritorno potrà concludersi anche sul pareggio senza che vengano disputati supplementari e rigori.

    Il regolamento, infatti, prevede che davanti allo stesso numero di reti per le due squadre (ad esempio con uno 0-0, un 1-1 o un 2-2 nel ritorno) rimanga in Serie B la squadra meglio posizionata in campionato, in questo caso il Sudtirol.

    Il Bari non ha alternative: deve vincere entro i 90' (più recupero) per poter mantenere la categoria.

    I supplementari e i rigori sarebbero andati in scena qualora le due squadre avessero chiuso il campionato con gli stessi punti, cosa con accaduta (Sudtirol 41, Bari 40).

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  • LE FORMAZIONI DI SUDTIROL E BARI

    SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Davi; Pecorino, Merkaj. All. Castori.

    BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao. All. Longo.

  • L'ULTIMA STAGIONE DI SERIE C

    In Serie B per la prima volta nel 2022, il Sudtirol ha giocato ininterrottamente nella seconda serie nelle ultime quattro annate, partecipando anche ai playoff nella sua prima storica stagione.

    Anche il Bari ha giocato in Serie C per l'ultima volta nella stagione 2021/2022, riuscendo a rivedere la seconda serie dopo il primo posto di tale annata.

    Nel 2022/2023 i pugliesi hanno perso la finale playoff in maniera rocambolesca contro il Cagliari, mentre l'annata successiva hanno superato la Ternana nei playout, nuovamente presenti nella sua storia.

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