Sudtirol-Bari senza diretta in chiaro: questa sera il playout di ritorno solamente in abbonamento

Dopo lo 0-0 della partita d'andata, il match di ritorno potrà concludersi anche sul pareggio senza che vengano disputati supplementari e rigori.

Il regolamento, infatti, prevede che davanti allo stesso numero di reti per le due squadre (ad esempio con uno 0-0, un 1-1 o un 2-2 nel ritorno) rimanga in Serie B la squadra meglio posizionata in campionato, in questo caso il Sudtirol.

Il Bari non ha alternative: deve vincere entro i 90' (più recupero) per poter mantenere la categoria.

I supplementari e i rigori sarebbero andati in scena qualora le due squadre avessero chiuso il campionato con gli stessi punti, cosa con accaduta (Sudtirol 41, Bari 40).