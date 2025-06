Dove vedere Spagna-Italia U21 oggi in tv: stasera gli azzurrini a caccia del primo posto

Già qualificata ai quarti, l'Italia Under 21 prova ad ottenere il primo posto contro l'altra capolista Spagna: diretta del match in chiaro dalle 21.

Due vittorie su due contro Slovacchia e Romania permettono all'Italia Under 21 di staccare il pass per i quarti di finale dell'Europeo di categoria, vinto l'ultima volta oramai nel 2004.

Ora, però, un altro obiettivo per i ragazzi del ct Nunziata: battere la Spagna anch'essa già qualificata non solo per ottenere il primo posto del girone, ma anche per avere maggiore consapevolezza in vista della fase ad eliminazione diretta.

Alle ore 21:00 di oggi, l'Italia gioca contro la Spagna finalista (perdente) nell'ultima edizione e tra le due favorite per la vittoria in terra slovacca: un match tutto da seguire dal vivo, come di consueto gratis e in chiaro.