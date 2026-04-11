Dove vedere Sinner-Zverev oggi in tv e streaming: orario e canali della semifinale del torneo di Montecarlo

Jannik Sinner torna subito in campo dopo la conquista della semifinale del torneo di Montecarlo: a contendergli un posto nella finalissima (contro uno tra Alcaraz e Vacherot) sarà Alexander Zverev.

Il numero 2 del ranking ATP ha battuto per due set a zero il canadese Auger Aliassime nel turno precedente, mentre il tedesco ha avuto la meglio sul brasiliano Fonseca.

Tutto ciò che serve sapere per assistere alla sfida tra Sinner e Zverev oggi in diretta tv e streaming: scelti i canali di riferimento.