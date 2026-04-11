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Jannik Sinner ATP FinalsGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Sinner-Zverev oggi in tv e streaming: orario e canali della semifinale del torneo di Montecarlo

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Sinner in semifinale a Montecarlo: sulla strada dell'altoatesino c'è Zverev. Dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

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Jannik Sinner torna subito in campo dopo la conquista della semifinale del torneo di Montecarlo: a contendergli un posto nella finalissima (contro uno tra Alcaraz e Vacherot) sarà Alexander Zverev.

Il numero 2 del ranking ATP ha battuto per due set a zero il canadese Auger Aliassime nel turno precedente, mentre il tedesco ha avuto la meglio sul brasiliano Fonseca.

Tutto ciò che serve sapere per assistere alla sfida tra Sinner e Zverev oggi in diretta tv e streaming: scelti i canali di riferimento.

  • ORARIO SINNER ZVEREV

    Il match tra Sinner e Zverev, in programma oggi 11 aprile, avrà inizio alle ore 13:30.

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  • DOVE VEDERE SINNER-ZVEREV IN TV

    A trasmettere la sfida sarà Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Tennis (203). Diretta disponibile dunque solo in abbonamento e non in chiaro.

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  • DOVE VEDERE SINNER-ZVEREV IN STREAMING

    Per tutti i clienti Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, fruibile senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo dell'abbonamento.

    Sinner-Zverev visibile anche sulla piattaforma NOW: in tal caso bisognerà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.