Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Zverev gioca la semifinale di Indian Wells

Indian Wells non è trasmesso live in chiaro per tutti. Per vedere l'incontro tra Sinner e Zverev questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione su Sky Go, o NOW.

Sinner ha superato l'americano Learner Tien ai quarti di finale, ora sfiderà il tedesco per staccare il pass che vale la finale. Zverev ha battuto Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils nei precedenti incontri.

Il match è previsto poco dopo le 21:30 italiane.