Getty Images Sport
Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Zverev gioca la semifinale di Indian Wells
Pubblicità
SINNER-ZVEREV STASERA IN CHIARO?
Indian Wells non è trasmesso live in chiaro per tutti. Per vedere l'incontro tra Sinner e Zverev questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione su Sky Go, o NOW.
Sinner ha superato l'americano Learner Tien ai quarti di finale, ora sfiderà il tedesco per staccare il pass che vale la finale. Zverev ha battuto Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils nei precedenti incontri.
Il match è previsto poco dopo le 21:30 italiane.
I CANALI PER VEDERE SINNER
Il confronto tra Sinner e Zverev, valevole per la semifinale maschile di Indian Wells, verrà trasmesso sul canale numero 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis.
- PubblicitàPubblicità
IL TABELLONE DI INDIAN WELLS
Il vincitore del match tra Sinner e Zverev affronterà in finale uno tra Alcaraz (numero 1 del Ranking ATP) e Medvedev. Ancora una volta, dunque, potrebbe profilarsi l'eterno confronto tra Sinner e Alcaraz nell'atto finale di uno dei tornei più importanti dell'intero circuito.
Pubblicità