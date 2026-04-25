Dove vedere Rochdale-York City oggi: diretta tv e streaming su DAZN, come fare per assistere alla partita decisiva

Uno scontro diretto da brividi. Un clamoroso scherzo del calendario, che proprio all'ultima giornata mette di fronte le due squadre nettamente più forti. Rochdale o York City: soltanto una festeggerà in un sabato che, per l'altra, sarà di pura tristezza.

Si parla di National League, ovvero di quinta serie inglese, ma la storia dell'incredibile testa a testa in vetta al campionato ha varcato i confini del paese espandendosi anche in Italia. Il motivo? Sta nei punti conquistati in classifica: rispettivamente 107 lo York City, capolista, e 105 il Rochdale. Per la cronaca: la terza, ovvero il Carlisle, ne ha 92.

Oggi si gioca proprio Rochdale-York City: con una vittoria i padroni di casa salirebbero in League Two, con tutti gli altri risultati a essere promossi sarebbero gli ospiti.

La buona notizia, per gli appassionati di calcio inglese e delle sue serie minori, è che la gara tra Rochdale e York City sarà visibile anche in Italia: a trasmetterla sarà DAZN.