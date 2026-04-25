Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Rochdale York CityGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere Rochdale-York City oggi: diretta tv e streaming su DAZN, come fare per assistere alla partita decisiva

National League
Rochdale vs York City
Rochdale
York City

Rochdale e York City, rispettivamente 105 e 107 punti conquistati, si giocano la promozione all'ultima giornata della National League in uno scontro diretto da brividi: il match sarà visibile anche in Italia.

Pubblicità

Uno scontro diretto da brividi. Un clamoroso scherzo del calendario, che proprio all'ultima giornata mette di fronte le due squadre nettamente più forti. Rochdale o York City: soltanto una festeggerà in un sabato che, per l'altra, sarà di pura tristezza.

Si parla di National League, ovvero di quinta serie inglese, ma la storia dell'incredibile testa a testa in vetta al campionato ha varcato i confini del paese espandendosi anche in Italia. Il motivo? Sta nei punti conquistati in classifica: rispettivamente 107 lo York City, capolista, e 105 il Rochdale. Per la cronaca: la terza, ovvero il Carlisle, ne ha 92.

Oggi si gioca proprio Rochdale-York City: con una vittoria i padroni di casa salirebbero in League Two, con tutti gli altri risultati a essere promossi sarebbero gli ospiti.

La buona notizia, per gli appassionati di calcio inglese e delle sue serie minori, è che la gara tra Rochdale e York City sarà visibile anche in Italia: a trasmetterla sarà DAZN.

  • QUANDO SI GIOCA ROCHDALE-YORK CITY

    Rochdale-York City è in programma oggi, sabato 25 aprile, allo Spotland Stadium di Rochdale, in Inghilterra. La sfida prenderà il via alle ore 13.30 italiane, ovvero mezzogiorno e mezzo orario locale.

    • Pubblicità

  • LA NATIONAL LEAGUE SU DAZN

    DAZN detiene infatti i diritti della National League: nell'offerta della piattaforma di streaming è compresa la visione in diretta di tutte le partite della quinta serie inglese, compresa dunque anche Rochdale-York City.

    L'accordo globale per l'acquisizione dei diritti è stato firmato nell'estate del 2024 con una durata settennale, fino al 2031.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME VEDERE ROCHDALE-YORK CITY IN DIRETTA TV E STREAMING

    La visione di Rochdale-York City, e in generale della National League, non è però compresa nell'abbonamento standard dei clienti DAZN, quello cioè che comprende il resto dell'offerta della piattaforma tra cui le partite di Serie A e Serie B italiane.

    La quinta serie inglese è stata infatti inserita in un abbonamento a parte, con possibilità di scegliere tra due piani a seconda delle esigenze dell'utente.

  • I DUE PIANI DI ABBONAMENTO

    Il primo dei due piani di abbonamento in questione ha un costo di 16,99 euro al mese ed è annuale, con pagamento dilazionato di mese in mese ma senza la possibilità di disdirlo: consente l'accesso completo al resto della stagione 2025/2026 e ha una durata minima di 12 mesi.

    Il secondo piano di abbonamento costa invece 19,99 euro al mese: viene rinnovato automaticamente di mese in mese, ma con possibilità di disdirlo con almeno 30 giorni di preavviso.

  • Pubblicità
    Pubblicità