Dove vedere Real Madrid-Manchester City in diretta tv gratis e streaming: Champions League anche in chiaro

La finale anticipata tra Real Madrid e Manchester City di scena martedì 9 aprile: grande attenzione per l'evento anche da parte del pubblico italiano.

Un finale anticipata nei quarti di Champions League 2023/2024. Il Real Madrid di Ancelotti affronta il Manchester City di Guardiola per l'andata del nuovo turno: fuoco alle polveri al Santiago Bernabeu per l'attesa gara tra le favorite del torneo.

Il Manchester City Campione in carica sfida la squadra che ha conquistato la Champions League in più occasioni, ben quattordici. Chi passa il turno all'Etihad, teatro del ritorno, affronterà in semifinale la vincente tra Arsenal e Bayern Monaco.

Senza squadre italiane, eliminate agli ottavi, il pubblico si concentrerà sulla partita tra Real Madrid e Manchester City, visibile anche in diretta tv e streaming.