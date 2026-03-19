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Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images
Nino Caracciolo

Dove vedere Rakow-Fiorentina oggi in tv: i canali per seguire il match di Conference League

Rakow e Fiorentina si sfidano nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League: dove poter vedere il match in diretta tv e streaming.

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Obiettivo quarti di finale di Conference League. Dopo il sofferto successo per 2-1 maturato nel match d’andata giocato al Franchi, la Fiorentina si prepara a scendere in campo nel ritorno degli ottavi di finale contro il Rakow.

Un match che nasconde diverse insidie per la formazione viola: una gara da dentro o fuori che Piccoli e compagni non potranno sbagliare per proseguire nel loro cammino europeo.

La gara tra Rakow e Fiorentina non sarà però trasmessa in chiaro: per vederla sarà necessario avere un abbonamento a Sky  o a NOW.

  • ORARIO RAKOW-FIORENTINA

    La partita tra Rakow e Fiorentina, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, si gioca giovedì 19 marzo alla Zondacrypto Arena di Częstochowa, in Polonia, con fischio d’inizio in programma alle ore 18.45.

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  • DOVE VEDERE RAKOW-FIORENTINA IN TV

    L’incontro di Conference League tra Rakow e Fiorentina sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

    Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.

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  • RAKOW-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire il ritorno degli ottavi di finale di Conference Lague tra Rakow e Fiorentina anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

  • PROBABILI FORMAZIONI RAKOW-FIORENTINA

    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Arsenic, Svarnas, Racovitan; Ameyaw, Struski, Repka, Rocha; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk.

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Balbo; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

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