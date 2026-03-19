Dove vedere Rakow-Fiorentina oggi in tv: i canali per seguire il match di Conference League

Obiettivo quarti di finale di Conference League. Dopo il sofferto successo per 2-1 maturato nel match d’andata giocato al Franchi, la Fiorentina si prepara a scendere in campo nel ritorno degli ottavi di finale contro il Rakow.
Un match che nasconde diverse insidie per la formazione viola: una gara da dentro o fuori che Piccoli e compagni non potranno sbagliare per proseguire nel loro cammino europeo.
La gara tra Rakow e Fiorentina non sarà però trasmessa in chiaro: per vederla sarà necessario avere un abbonamento a Sky o a NOW.